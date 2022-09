Harga Telur Hari Ini Mulai Turun, Jadi Rp30.200 per Kg

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur berangsur mulai mengalami penurunan secara perlahan, terpantau pada hari ini, Kamis (8/9/2022) pukul 10.12 WIB, berada di angka Rp30.200 per kilogram (kg).



Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) melaporkan harga telur hari ini turun 1,95 persen atau setara dengan Rp600 menjadi Rp30.200/kg.



Sebelumnya harga telur sempat mengalami kenaikan karena keterbatasan stok akibat afkir dini yang dilakukan peternak dan harga pokok produksi (HPP) yang melonjak, bahkan sempat menyentuh Rp32.000/kg secara rerata nasional.



“Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh supply yang belum normal akibat afkir dini saat harga jatuh yang dilakukan peternak untuk mengurangi beban produksi dan kerugian,” ujar Plt Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Isy Karim, Senin (5/9/2022).



Kenaikan harga telur ayam pun memberikan andil inflasi nasional pada Agustus 2022. Dari total inflasi sebesar 4,69 persen, telur ayam menyumbang 0,02 persen.



Sementara perkembangan harga telur ayam dalam satu minggu terakhir menunjukkan tren penurunan. Terpantau pada 1 September 2022 harga telur berada di level Rp31.350/kg, kemudian turun setiap harinya hingga hari ini di harga Rp30.200/kg.



Harga telur ayam tertinggi masih berada di wilayah Papua dengan dengan harga per kilonya yaitu Rp40.900, sedangkan terendah di Bali, Rp26.700 per kilogram.

