Harga Pertamax Turbo Cs Turun, Harga BBM Pertalite Batal Naik Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 1 September 2022, di tengah ramainya wacana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Berdasarkan informasi resmi MyPertamina, diketahui harga BBM nonsubsidi yang turun yaitu BBM Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex dengan rata-rata penurunan sebesar Rp2.000 per liter. Penurunan harga di setiap daerah memiliki nominal yang berbeda.

Adapun, harga BBM Pertamax Turbo (RON 98) mengalami penurunan menjadi Rp15.900 per liter, sebelumnya jenis BBM ini seharga Rp17.900 per liter. Di sisi lain, Dexlite menjadi Rp17.100 per liter dari sebelumnya Rp17.800 per liter.

Kemudian jenis Pertamina Dex turun menjadi Rp17.400 dari yang awalnya Rp18.900 per liter. Adapun, harga BBM subsidi yaitu Pertalite masih berada di angka Rp7.650 per pukul 06.00 WIB hari ini, Kamis (1/9/2022).

Penurunan harga ini dilakukan Pertamina sebagai bentuk penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU Pertamina di Indonesia:

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

2. Provinsi Sumatra Utara

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 19.250

3. Provinsi Sumatra Barat

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

4. Provinsi Riau & Kepulauan Riau

Pertamax Turbo Rp 16.600

Dexlite Rp 17.800

Pertamina Dex Rp 18.100

5. Kodya Batam

Pertamax Turbo Rp 16.600

Dexlite Rp 17.800

Pertamina Dex Rp 18.100

6. Provinsi Jambi

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

7. Provinsi Bengkulu

Pertamax Turbo Rp 16.600

Dexlite Rp 17.800

Pertamina Dex Rp 18.100

8. Provinsi Sumatra Selatan

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

9. Provinsi Bangka Belitung

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

10. Provinsi Lampung

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

11. Provinsi DKI Jakarta

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

12. Provinsi Banten

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

13. Provinsi Jawa Barat

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

14. Provinsi Jawa Tengah

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

15. Provinsi DI Yogyakarta

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

16. Provinsi Jawa Timur

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

17. Provinsi Bali

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertamax Turbo Rp 15.900

Dexlite Rp 17.100

Pertamina Dex Rp 17.400

20. Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

21. Provinsi Gorontalo

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

22. Provinsi Sulawesi Tengah, Tenggara, Selatan, Barat

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750

23. Provinsi Maluku & Maluku Utara

Dexlite Rp 17.450

24. Provinsi Papua

Pertamax Turbo Rp 16.250

Dexlite Rp 17.450

Pertamax Rp 12.750

25. Provinsi Papua Barat

Dexlite Rp 18.150

Dexlite Rp 17.450

Pertamina Dex Rp 17.750.

