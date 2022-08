Menhub Budi Karya: Kinerja Kargo Bandara Kertajati Makin Moncer

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut terdapat peningkatan kinerja kargo yang signifikan di Bandara Kertajati, Majalengka.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Kertajati makin aktif melayani penerbangan kargo. Jumlah volume kargo yang dilayani terus mengalami peningkatan.

Adapun maskapai yang melayani penerbangan kargo di Bandara Kertajati yakni PT Rafles Global Angkasa (Asia Cargo) dan PT Trigana Air Service.

Pada Desember 2021, masih tercatat pergerakan sebesar 15 ton per hari. Per Juli 2022, sudah mencapai 40 ton hingga 60 ton per hari. Kapasitas layanan kargo akan terus ditingkatkan menjadi 100 ton per hari atau 3.000 ton per bulan.

“Ini suatu upaya yang patut diapresiasi, meski masih di tengah pandemi sekarang setiap hari ada penerbangan kargo di Kertajati yang volumenya dilaporkan semakin meningkat,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (19/8/2022).

Kemenhub mendukung upaya yang dilakukan stakeholder penerbangan baik itu operator sarana dan prasarana penerbangan, pemerintah daerah, dan pihak swasta, dalam rangka menggerakan kembali aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati, yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (AP II).

Realisasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan e-commerce yang pendorong peningkatan volume angkutan kargo di bandara-bandara AP II. Pada 2021, volume angkutan kargo di bandara-bandara AP II secara kumulatif mencapai 859.330 ton atau naik sekitar 20,53 persen, dibandingkan dengan pada 2020 sebanyak 712.990 ton.

Oleh sebab itu, AP II mendorong Bandara Kertajati untuk semakin optimal juga dalam berkontribusi mendukung perekonomian Jawa Barat. Bandara Kertajati saat ini tengah disiapkan untuk menjadi pusat kegiatan logistik, pemeliharaan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO), serta melayani embarkasi dan debarkasi haji dan umrah.

