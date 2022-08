Harga Pangan Hari Ini, 15 Agustus: Telur dan Bawang Putih Naik

Bisnis.com, JAKARTA – Harga telur ayam ras dan bawang putih kembali naik. Dilihat dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Senin (15/8/2022) pukul 09.25 WIB, harga telur ayam naik 1,03 persen dibandingkan kemarin jadi Rp29.450 per kg, dan bawang putih naik 0,17 persen jadi Rp29.300 per kg.

Tidak hanya itu, harga minyak goreng curah naik 0,33 persen jadi Rp15.150 per kg. Sebaliknya, harga minyak goreng kemasan tetap di Rp23.400 per kg untuk merk 1 dan Rp21.800 untuk merk 2.

Selanjutnya cabai merah keriting Rp65.600 per kg, turun 1,94 persen; cabai rawit hijau Rp53.900 per kg, turun 0,46 persen; cabai rawit merah Rp69.400 per kg, turun 1,98 persen; dan bawang merah turun 1,98 persen jadi Rp44.600.

Kemudian daging ayam ras turun 0,43 persen jadi Rp34.350 per kg, daging sapi kualitas I Rp137.600 per kg, dan daging sapi kualitas 2 Rp128.050 per kg. Khusus untuk daging sapi, harganya tetap.

Sementara itu, harga beras semuanya stabil kecuali beras kualitas medium II Rp11.650 per kg, naik 0,43 persen. Adapun beras medium I Rp11.850 per kg, kualitas super I Rp13.150 per kg, kualitas super II Rp12.750 per kg, kualitas bawah I Rp10.750 per kg, dan kualitas bawah II Rp10.450 per kg.

Untuk harga gula pasir kualitas premium tetap di Rp15.950 per kg dan gula lokal di Rp14.550 per kg.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan memfokuskan untuk menstabilkan harga telur ayam ras dan terigu. Khusus terigu, menurut Zulkifli kemungkinan harganya akan turun pada September mendatang lantaran sedang musim panen.

“Hasil pantauan menunjukkan harga komoditas bapok rata-rata stabil. Komoditas yang mengalami penurunan dibanding minggu lalu yaitu daging ayam ras, cabai, dan bawang merah. Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan yaitu telur ayam dan tepung terigu,” ujar Zulkifli saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (14/8/2022).

