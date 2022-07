Update Harga Pangan Hari Ini, 22 Juli: Harga Bawang Merah Turun

Berdasarkan pantauan Bisnis, di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, harga bawang merah hari ini Rp40.000 per kilogram atau mulai mendekati harga normal, yakni Rp25.000 per kilogram.

Berdasarkan pantauan di Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata bawang merah per hari ini masih tinggi di angka Rp59.200 per kg. Turun 6,18 persen atau sebesar Rp3.900 per kg dibandingkan dengan data 21 Juli 2022.