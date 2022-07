Harga Pangan 16 Juli: Minyak Goreng Curah Rata-Rata Dijual Rp16.400/Kg

Bisnis.com, JAKARTA-Harga minyak goreng curah saat ini dijual Rp16.400 per kilogram (kg) di rata-rata pasar tradisional Indonesia pada Sabtu (16/7/2022).

Mengacu Pusat Informasi Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Sabtu (16/7/2022) pukul 12.45, harga minyak goreng curah di beberapa provinsi sudah sesuai harga eceran tertinggi yaitu Rp15.500 per kg, yaitu di Kalimantan Barat Rp12.400 per kg, Sulawesi Utara Rp12.850 per kg, Sumatera Barat Rp13.600 dan Jawa Timur Rp14.200 per kg.

Kemudian di Jawa Barat Rp14.350 per kg, Aceh Rp14.400 per kg, Jawa Tengah Rp14.500 per kg, Sumatera Utara Rp14.500 per kg, Kepulauan Riau Rp14.600 per kg, dan Nusa Tenggara Timur Rp15.000 per kg.

Selanjutnya DKI Jakarta Rp16.200 per kg, Kalimantan Selatan Rp16.900 per kg, Kalimantan Timur RP16.900 per kg, Nusa Tenggara Barat Rp17.200 per kg, Gorontalo Rp19.900, Kalimantan Utara Rp21.250 per kg, Maluku Utara Rp24.250 per kg, dan Papua Rp25.650.

Sementara itu, minyak goreng kemasan merk 2 yaitu Rp23.750 per kg, turun 0,84 persen dibanding kemarin dan minyak goreng kemasan merk 1 Rp25.250 per kg, turun 0,2 persen.

Minyak goreng kemasan sederhana merk 1 paling murah terdapat di Sumatera Selatan Rp17.500 per kg, Yogyakarta Rp20.500 per kg, Kepulauan Riau Rp21.600 per kg, Lampung Rp22.350, dan Jawa Tengah Rp22.450. Sedangkan minyak goreng kemasan merk 1 termahal ada di Kalimantan Tengah Rp27.700 per kg, Nusa Tenggara Timur Rp28.200, Maluku Utara Rp28.500, Sulawesi Utara Rp31.650, Papua Rp32.500, dan Gorontalo Rp32.900.

