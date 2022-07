Texas AS Krisis Listrik! Warga Diminta Berhemat

Bisnis.com, JAKARTA – Penduduk dan bisnis di Texas, Amerika Serikat, diminta untuk menghemat listrik mulai Senin (11/7/2022) sore selama gelombang panas yang diperkirakan akan membuat jaringan listrik negara bagian itu mendekati titik puncaknya.

Dilansir Bloomberg, Dewan Ketahanan Listrik Texas (ERCOT) menyerukan untuk menghemat listrik pukul 2 siang hingga 8 malam. Jika ini dilakukan, maka tidak akan ada pemadaman di seluruh sistem untuk saat ini.

Salah satu penyebab terbatasnya listrik adalah kecepatan angin yang rendah, yang membuat turbin angin besar negara bagian itu kurang dari 10 persen dari potensi outputnya.

ERCOT mencatat jam terpadat pada hari Senin diperkirakan mulai pukul 2 siang hingga pukul 3 sore, ketika jumlah kapasitas pembangkit yang tersedia terlihat hanya 0,6 persen di atas perkiraan permintaan.

David Roth dari Pusat Prakiraan Cuaca AS mengatakan suhu di seluruh Texas, termasuk di Austin, San Antonio, Waco, dan Abilene dapat mencatat rekor tertinggi, sedangkan Houston bisa mendekati suhu tertinggi 39 derajat Celcius .

"Tempat-tempat seperti Austin akan berada di atas 38 derajat Celsius hingga akhir pekan. Panasnya cenderung tidak berubah,” ungkap Roth seperti dikutip Bloomberg, Senin (11/7/2022).

Jaringan listrik Texas tetap dalam pengawasan lebih dari setahun setelah sistem pembangkit mengalami malfungsi selama badai musim dingin dan membuat sebagian besar negara bagian tanpa listrik selama berhari-hari.

Lebih dari 240 orang meninggal, dan kerugian diperkirakan mencapai US$50 miliar. Para pejabat memberlakukan serangkaian reformasi setelah krisis ini, tetapi para kritikus memperingatkan sistem itu tetap rentan.

Pengacara Asosiasi Produsen Texas Katie Coleman mengatakan ERCOT dan regulator negara bagian meminta pengguna listrik industri untuk bersiap mengurangi penggunaan mereka secara sukarela pada hari Senin, terutama ketika harga melonjak.

“Belum ada arahan bagi industri mana pun untuk membatasi secara tidak sukarela,” katanya.

Perusahaan terbesar yang beroperasi di Texas mencakup Exxon Mobil Corp., Tesla Inc., Apple Inc. dan American Airlines Group Inc.. Adapun tim Major League Baseball saat ini tengah memainkan musim mereka. Pusat Antariksa Johnson NASA juga berada di Houston.

Roth mengatakan kekeringan yang meliputi hampir 87 persen wilayah Texas, menambah suhu tinggi. Tanpa banyak kelembapan tanah, energi matahari langsung digunakan untuk memanaskan udara. Area bertekanan tinggi yang menempel di Great Plains yang lebih rendah ke Texas hanya memperbesar kondisi pengap.

