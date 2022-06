Harga Cabai Rawit Tembus Rp120.000/Kg, Minyak Goreng Curah Mulai Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Harga komoditas bahan pokok pada hari ini, Selasa (28/6/2022) masih terpantau tinggi. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) merilis harga bahan pokok terutama sayur-sayuran yang terus merangkak naik.

IKAPPI mencatat ada beberapa komoditas yang cukup tinggi akhir-akhir ini antara lain cabai rawit merah yang harga normalnya Rp40.000 per kg, naik menjadi Rp110 -120 per kg.

Kemudian cabai merah keriting saat ini Rp80.000- Rp90.000 per kg, normalnya Rp20.000 per kg. Lalu, cabai rawit hijau dari Rp30.000 per kg, naik menjadi Rp80.000 per kg.

Kemudian, bawang putih normalnya Rp20.000 per kg naik menjadi Rp40.000 per kg dan bawang merah yang sebelumnya Rp25 per kg, naik menjadi Rp58-60 ribu per kg.

Selain itu, kentang Rp12.000 per kg menjadi menjadi Rp15.000 per kg, sayur kol Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kg. Selanjutnya, telur ayam dari Rp23.000-Rp24.000 per kg naik menjadi Rp28.000 per kg.

Sementara itu, berdasarkan Pusat Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Selasa (28/6/2022) harga komoditas yang naik mayoritas dialami oleh semua jenis cabai.

Cabai merah keriting naik 3,24 persen jadi Rp78,150 per kg. Lalu, cabai rawit hijau Rp68.250 atau naik 2,17 persen dibandingkan kemarin, cabai rawit merah Rp94.750 per kg atau naik 1,28 persen dibanding kemarin.

Minyak goreng curah perlahan mulai turun jadi Rp17.700 per kg atau turun 0,84 persen dibandingkan sehari sebelumnya. Sementara beras harganya relatif stabil di Rp13.050 per kg untuk kualitas 1 dan Rp12.650 per kg untuk kualitas II. Begitu juga dengan gula pasir Rp16.050 per kg untuk kualitas premium dan Rp14.650 per kg untuk gula pasir lokal.

