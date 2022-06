Update Bahan Pokok Hari Ini, Harga Cabai Rawit Tembus Rp94.750/Kg

Bisnis.com, JAKARTA – Harga bahan pokok masih menunjukkan kenaikan di beberapa komoditas. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada Senin (27/6/2022) semua komoditas cabai masih naik di pasar-pasar tradisional se-Indonesia.

Misalnya cabai merah keriting Rp78.150 per kilogram (kg) naik 3,24 persen dibandingkan kemarin. Cabai rawit merah Rp94.750 per kg naik 1,28 persen dibanding kemarin, dan cabai rawit hijau Rp68.250 per kg. Sebaliknya, bawang putih turun 0,68 persen jadi Rp29.250 per kg dan bawang merah Rp58.700 per kg, naik 0,95 persen.

Lalu telur ayam ras Rp29.150, turun 0,34 persen. Kemudian daging ayam ras Rp36.900 per kg. Adapun minyak goreng curah Rp17.700 per kg, turun 0,84 persen dibandingkan kemarin. Lalu, minyak goreng kemasan merk 1 Rp26.100 per kg dan merk 2 Rp24.900.

Sementara itu, berdasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan harga beras masih stabil, yaitu untuk beras premium Rp12.500 per kg dan beras medium Rp10.400 per kg.

Begitu pun dengan gula pasir Rp14.600 per kg, terigu Rp11.700, dan kedelai impor Rp14.100 per kg.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memprediksi komoditas cabai dan bawang merah akan mengalami penurunan harga mulai bulan Juli.

"Cabai dan bawang merah sebentar lagi ritmenya nanti sekitar Juli, Agustus [2022] itu turun [harga]," kata Oke di Pasar Jaya Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022).

Meski begitu, Oke tidak merinci faktor yang mempengaruhi penurunan harga dua komoditas tersebut. Ia bilang, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan bawang merah dan cabai. "Iya gangguan cuaca, masa sekarang petani lagi terganggu panennya, terpaksa harus jual tinggi," kata Oke.

