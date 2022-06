Wow! Inggris Siap Kucurkan Dana Rp22 Triliun untuk Proyek MRT Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Kerajaan Inggris menyatakan siap memberikan dukungan pendanaan 1,25 milir poundsterling atau senilai Rp22 triliun untuk proyek pengembangan jaringan mass rapid transit (MRT) Jakarta.

Dukungan tersebut disampaikan UK Prime Minister’s Trade Envoy to the Asean EC, Indonesia, Malaysia, dan the Philippines Richard Graham MP dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pusat PT MRT Jakarta (Perseroda) di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.

Dalam kunjungan tersebut, dia didampingi oleh Country Director Department for International Trade Oliver Richards, Country Manager Indonesia UK Export Finance Richard Michael, dan Senior Trade Advisor for Infrastructure Sector Efrizal Saputra.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) William Sabandar, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Silvia Halim, dan Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta (Perseroda) Farchad Mahfud.

“Dengan senang hati saya mengonfirmasikan Expression of Interest atau penyampaian minat dari UK Export Finance terkait pemberian pinjaman ekspor senilai 1,25 miliar poundsterling untuk pengembangan koridor MRT Jakarta serta pengembangan proyek urban regeneration di Jakarta. Proyek ini akan membantu mengubah gaya masyarakat kota Jakarta,” kta Richard Graham dikutip dari keterangan di laman resmi MRT Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar menyambut baik komitmen dukungan Kerajaan Inggris terhadap pengembangan MRT Jakarta. Dia menyatakan bahwa kunjungan UK Prime Minister’s Trade Envoy beserta rombongan ini merupakan pertemuan lanjutan setelah sebelumnya bertemu di London pada Mei 2022 untuk membahas pengembangan koridor MRT Jakarta.

Baca Juga : MRT Perpanjang Rekayasa Lalu Lintas di Stasiun Thamrin

“Dalam kunjungan Mei tersebut, kami juga menandatangani nota kesepahaman antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Crossrail International terkait peningkatan kapasitas termasuk struktur organisasi dan alternatif skema pendanaan untuk pengembangan jalur MRT Jakarta, strategi perencanaan dan penyampaian untuk fase lanjutan, dan strategi pembangunan koridor ekonomi, sosial, hijau berkelanjutan sepanjang jalur MRT Jakarta,” ujar William.

Bahkan, tambah William, dalam kunjungan ini, kedua belah pihak juga membicarakan kemitraan yang terbaik sebelum pertemuan puncak G20 mendatang.

William mengungkapkan bahwa PT MRT Jakarta (Perseroda) akan segera mengoordinasikan surat penyampaian minat dari Kerajaan Inggris ini kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi DKI Jakarta sebagai pengampu kebijakan proyek pengembangan MRT Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :