Tiket Pesawat Tembus Rp1 Juta, Asita Riau Protes ke Kemenhub

Bisnis.com, PEKANBARU - Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Provinsi Riau menyatakan keberatan dengan tingginya harga jual tiket pesawat beberapa waktu terakhir. Tiket Pekanbaru-Jakarta misalnya, harga jual kini tembus Rp1 juta dari biasanya di angka Rp500.000 lebih.

Ketua Asita Riau Dede Firmansyah mengakui saat ini agen tiket atau agen travel di Riau mengeluhkan penjualan tiket pesawat yang turun drastis hingga 50 persen lebih dibandingkan kondisi harga normal.

"Kenaikan harga tiket pesawat sangat berdampak bagi usaha penjual tiket penerbangan atau tours and travel. Karena dengan kenaikan tiket itu banyak masyarakat yang membatalkan untuk bepergian naik pesawat, penurunan kami catat 50 persen lebih," ujarnya Senin (6/6/2022).

Dia mengakui kenaikan harga tiket saat ini membuat masyarakat mempertimbangkan untuk naik pesawat walaupun di hari libur. Akibat kondisi itulah pihaknya meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan mengatasi kondisi tersebut.

Kemudian, Dede juga berharap agar Kementerian Pariwisata dan Gubernur Riau agar bisa memberikan masukan kepada Menteri Perhubungan terkait adanya solusi harga tiket yang murah.

Menurutnya dengan tingginya harga tiket pesawat dan bahkan ada yang harganya tidak realistis, itu tentunya juga berdampak bagi pariwisata setempat termasuk Riau.

Dede memaparkan biasanya harga tiket Pekanbaru ke Palembang yang di angka Rp300.000 lebih sekarang sudah di atas Rp1 juta, lalu untuk harga tiket pesawat ke Medan biasanya Rp400.000 lebih sekarang di atas Rp1 juta juga.

“Kemudian biasanya ke Jakarta Rp500.000 lebih sekarang di atas Rp1 juta. Lalu ke Batam biasanya Rp300.000 lebih sekarang sudah di atas Rp600.000 lebih,” ujar Dede.

Apabila situasi ini berlanjut dinilai akan membuat usaha penjualan tiket pesawat atau tours and travel gulung tikar, karena banyak masyarakat mempertimbangkan untuk keluar kota.

