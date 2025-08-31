Bisnis Indonesia Premium
Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025

TransJakarta mulai perbaikan halte rusak 1 September 2025. Kerusakan ringan diperbaiki lebih dulu, sedang dan berat menyusul. Dukungan masyarakat penting.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:41
Penampakan halte Transjakarta Polda Metro Jaya yang terbakar di sepanjang jalur Senayan-Sudirman, Jakarta Pusat usai kericuhan demonstrasi pada Jumat (29/8) malam. (Bisnis/Rizqi Rajendra)
Penampakan halte Transjakarta Polda Metro Jaya yang terbakar di sepanjang jalur Senayan-Sudirman, Jakarta Pusat usai kericuhan demonstrasi pada Jumat (29/8) malam. (Bisnis/Rizqi Rajendra)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mulai melakukan perbaikan halte TransJakarta yang dirusak dan dibakar per 1 September 2025.

Dilansir dari laman resmi TransJakarta, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza mengatakan fasilitas yang mengalami kerusakan ringan mulai diperbaiki Senin (1/9).

Untuk kerusakan kategori sedang, perbaikan dilakukan Rabu (3/9), sementara kerusakan berat ditangani mulai Senin (8/9). Menurutnya, proses perbaikan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dukungan masyarakat sangat dibutuhkan demi menjaga keamanan serta keberlanjutan layanan.

“Transportasi publik adalah urat nadi mobilitas kota. Dengan menjaga fasilitasnya, kita juga menjaga kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari. Kami berharap seluruh warga bisa menjadi bagian dari gerakan menjaga transportasi publik Jakarta,” jelasnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas transportasi publik agar tetap dapat dinikmati seluruh warga tanpa hambatan. , menegaskan, fasilitas publik adalah milik bersama yang keberlanjutannya harus dijaga.

“Kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga fasilitas publik. Transportasi umum hadir untuk kepentingan semua orang. Jika dirusak, yang dirugikan adalah kita sendiri. Mari kita rawat bersama agar manfaatnya bisa terus dirasakan,” ujar Welfizon.

Ia menambahkan, jajaran direksi dan manajemen secara konsisten memantau kondisi di lapangan, baik secara langsung (on the spot) maupun melalui Command Center Kantor Pusat Transjakarta. Pemantauan ini penting mengingat situasi di lapangan dapat berubah cepat, sehingga perusahaan bisa segera mengambil keputusan terkait layanan maupun operasional.

Lebih lanjut, Welfizon menyampaikan, sejumlah koridor Transjakarta sudah kembali beroperasi sejak Minggu (30/8) siang. Beberapa koridor tersebut antara lain 3, 6, 8, 10, 11, 12, dan 13.

Adapun rute yang telah dibuka kembali meliputi 7 dari 14 rute BRT, 61 dari 94 rute non-BRT, serta 76 dari 98 rute Mikrotrans.

Berikut daftar halte Bus Rapid Transit (BRT) yang terdampak akibat aksi massa:

Halte BRT Dibakar: 

Koridor 1 – Polda
Koridor 5 – Senen Sentral
Koridor 2 – Senen Toyota Rangga
Koridor 9 – Gerbang Pemuda (arah Pluit)
Koridor 1 – Senayan Bank DKI
Koridor 1 – Bundaran Senayan
Koridor 10 – Pemuda Pramuka

Halte BRT Dijarah/Dirusak/Vandalisme: 

Koridor 5 – Kampung Melayu (dirusak & vandalisme)
Koridor 5 – Kramat Sentiong (dijarah)
Koridor 7 – Bidara Cina (vandalisme)
Koridor 9 – Semanggi (dirusak)
Koridor 9 – Petamburan (dirusak)
Koridor 11 – Jatinegara (vandalisme)
Koridor 2 – Kwitang (vandalisme)
CSW Iconic – Kejaksaan Agung (dirusak)
Koridor 1 – Bendungan Hilir (dijarah) 

Halte Non-BRT: 

Kontainer Petamburan (dibakar)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama #JagaJakarta. Mari saling menjaga agar ruang publik tetap aman dan  nyaman untuk semua. Jika menemukan situasi darurat, membutuhkan penanganan cepat, atau ingin menyampaikan laporan, segera hubungi 112 (gratis dan aktif 24 jam) atau gunakan aplikasi JAKI.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter
Transportasi & Logistik
17 menit yang lalu

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Harga Pangan Hari Ini (31/8), Hampir Semua Komoditas Turun

KAI Berlakukan Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara hingga 2 September
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

KAI Berlakukan Pemberhentian KA Jarak Jauh di Jatinegara hingga 2 September

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional
Ekonomi
18 jam yang lalu

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional

Chili Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia, Gencarkan Diplomasi Kuliner
Ekonomi
1 jam yang lalu

Chili Ingin Perkuat Kerja Sama dengan Indonesia, Gencarkan Diplomasi Kuliner

Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

Perbaikan Halte TransJakarta yang Rusak Mulai Besok, Senin 1 September 2025

