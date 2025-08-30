Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru

PLN luncurkan HCS Ultima, layanan pengisian daya EV di rumah yang lebih cepat dan praktis. Instalasi hanya 7 hari, bisa dipantau real-time via PLN Mobile.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 10:31
Share
Petugas siap melayani pemasangan Home Charging Versi Terbaru agar penggunaan kendaraan listrik Anda semakin praktis dan nyaman di rumah
Petugas siap melayani pemasangan Home Charging Versi Terbaru agar penggunaan kendaraan listrik Anda semakin praktis dan nyaman di rumah

Bisnis.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) resmi meluncurkan Home Charging Services (HCS) Ultima sebagai versi terbaru dari layanan pengisian daya kendaraan listrik (EV) di rumah. Hadir dengan proses pemasangan yang lebih singkat dan praktis, HCS Ultima menjadi terobosan penting dalam peningkatan layanan pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia.

Berbeda dari versi sebelumnya, HCS Ultima dirancang lebih singkat dan praktis. Layanan ini terintegrasi pada sistem PLN seluruh proses mulai dari pengajuan, instalasi, hingga layanan purna jual dapat dilakukan secara end-to-end dan real-time melalui aplikasi PLN Mobile, di mana pada layanan sebelumnya pemohon tidak dapat melihat progress masing-masing tahapan secara real-time.

Dari segi kecepatan penyambungan, layanan HCS Ultima dipercepat menjadi hanya 7 hari kerja untuk sambungan standar saluran udara tegangan rendah.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa HCS Ultima dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan pemasangan fasilitas pengisian daya yang cepat dan praktis. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat untuk beralih kendaraan listrik.

“Layanan terbaru ini kami hadirkan sebagai langkah nyata dalam mendukung percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia sekaligus mendorong upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi,” ujar Darmawan.

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru

Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PLN, Daniel Lestanto, menjelaskan bahwa HCS Ultima pertama kali diluncurkan di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu, (27/8) bersamaan dengan event Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Jawa Timur dipilih sebagai lokasi peluncuran karena wilayah ini menjadi wilayah yang memiliki pertumbuhan kendaraan listrik terbesar di luar Jabodetabek. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa PLN berkomitmen menghadirkan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.

“Sebagai penyedia layanan HCS, kami mendengar apa yang diinginkan para pelanggan. Untuk itu kami meluncurkan layanan HCS Ultima. Tidak sampai di situ kami juga menawarkan penawaran khusus berupa diskon pemasangan 50 persen untuk mengakomodir antusiasme masyarakat,” ujarnya.

Daniel menambahkan promo ini berlaku mulai 27 Agustus 2025 hingga 30 Juni 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PLN Icon Plus, Aditya Syarief Darmasetiawan menambahkan hadirnya layanan HCS Ultima ini diharapkan dapat menjadi pilihan utama pelanggan dalam melakukan pengisian daya kendaraan listriknya.

Dengan HCS Ultima, pengguna cukup melakukan pengisian daya 1 sampai 2 kali seminggu di rumah, terutama untuk kebutuhan harian dalam kota.

“Bagi pelanggan yang ingin mengajukan pemasangan HCS Ultima cukup melalui aplikasi PLN Mobile pada menu EV. Setelah pengajuan, pelanggan bisa melakukan monitoring real-time hingga pemasangan HCS Ultima selesai," pungkas Syarief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR
Premium
4 jam yang lalu

Gebrakan Saham Emas dan Nikel ANTM vs UNTR

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule
Premium
12 jam yang lalu

INDY, PTBA Exports Could Improve as Govt Eases Coal Pricing Rule

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Aside from PLN, Pertamina, PGN, Inpex’s Abadi Gas Set to Power Asian Markets

Aside from PLN, Pertamina, PGN, Inpex’s Abadi Gas Set to Power Asian Markets

Pembangkit EBT di Sulawesi akan Bertambah 7,7 GW

Pembangkit EBT di Sulawesi akan Bertambah 7,7 GW

Kembangkan EBT, Konsensus Analis Memperhitungkan Peluang Kinerja Keuangan Saham ADRO Tahun 2025

Kembangkan EBT, Konsensus Analis Memperhitungkan Peluang Kinerja Keuangan Saham ADRO Tahun 2025

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

Pemerintah Sebut Populasi Kendaraan Listrik Terus Meningkat Berkat Insentif

Bangun Karya (KRYA) Pacu Bisnis EV, Rancang Rights Issue

Bangun Karya (KRYA) Pacu Bisnis EV, Rancang Rights Issue

Strategi Astra (ASII) Perkuat Lini Mobil Hybrid Kala Pasar Otomotif Lesu

Strategi Astra (ASII) Perkuat Lini Mobil Hybrid Kala Pasar Otomotif Lesu

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman
Energi & Tambang
9 menit yang lalu

Demonstrasi di Sejumlah Kota, Pertamina Klaim SPBU Tetap Beroperasi & Stok Aman

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi
Ekonomi
24 menit yang lalu

Demo Meluas, Jusuf Kalla Sebut Bisa Berdampak pada Ekonomi

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara
Transportasi & Logistik
25 menit yang lalu

Terimbas Demo, Daftar 12 KA Jarak Jauh yang Berhenti Luar Biasa di Stasiun Jatinegara

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini
Transportasi & Logistik
43 menit yang lalu

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PLN Tingkatkan Layanan EV dengan Home Charging Services Versi Terbaru

Berita Lainnya

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

MRT Jakarta Sesuaikan Pola Operasional Imbas Demonstrasi

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kantor DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa
5+
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

2

Simak Rekayasa MRT Jakarta, Transjakarta, hingga KRL Imbas Demo Hari Ini

3

KA Jarak Jauh Hanya Sampai Stasiun Jatinegara Imbas Demo

4

Ada Demo Ojol & Mahasiswa, Hindari Sejumlah Ruas Jalan Ini

5

Transjakarta Buka Suara Usai Massa Bakar Dua Halte Strategis