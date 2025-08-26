Bisnis Indonesia Premium
Fahri Hamzah Sebut Investor Qatar Mau Garap Proyek TOD di Lahan KAI

Investor Qatar AlQilaa Group, berencana menggarap proyek TOD di lahan milik KAI di Kampung Bandan.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 18:36
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkap investasi Qatar dalam mendukung pembangunan program 3 juta rumah saat ini telah masuk ke tahap penentuan lokasi konstruksi.

Dalam informasi terbarunya, Fahri menegaskan bahwa AlQilaa Group saat ini tengah berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk menggarap proyek Transit Oriented Development (TOD) di sekitar wilayah Kampung Bandan.

"Qatar sedang rapat dengan KAI. Pemilik lahannya KAI, ada banyak sih [lokasi proyeknya], tapi di antara yang prioritas itu yang di Kampung Bandan," kata Fahri usai menghadiri agenda The HUD Institute di Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).

Untuk diketahui, semulanya rencana groundbreaking investasi Qatar akan dilaksanakan di wilayah Kalibata. Akan tetapi, hal itu batal lantaran area eks-perumahan DPR itu akan diambil alih oleh Sekretariat Negara (Setneg).

Fahri menjelaskan, apabila tidak ada aral melintang, groundbreaking investasi Qatar itu ditargetkan bakal dilakukan pada Januari 2026.

"Jadi mereka tinggal melapor ke kita kapan ready groundbreakingnya. Tapi mereka bilang Januari 2026," tegas Fahri.

Sebagai informasi, Perusahaan asal Qatar yakni AlQilaa International Group memang telah menyampaikan komitmennya untuk segera merealisasikan investasi pada program 3 juta rumah dalam waktu dekat.

Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pada tahap pertama AlQilaa Group akan membangun 100.000 unit hunian vertikal bersubsidi dan non-subsidi di kota-kota besar, termasuk Jakarta. 

Untuk mendukung rencana tersebut, AlQilaa berkomitmen untuk menyediakan investasi sekitar US$2,5 miliar atau sekitar Rp40,54 triliun (Asumsi kurs: Rp16.217) untuk pembangunan tahap awal tersebut dan akan bertambah selama beberapa tahun ke depan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memungkinkan proyek hunian dengan harga terjangkau ini dapat berjalan untuk membantu masyarakat Indonesia terutama yang berpenghasilan rendah dan menengah,” tegas Abdulaziz.

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini
Jasa & Niaga
16 detik yang lalu

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan
Jasa & Niaga
5 menit yang lalu

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres
Jasa & Niaga
9 menit yang lalu

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan
Jasa & Niaga
18 menit yang lalu

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Fahri Hamzah Sebut Investor Qatar Mau Garap Proyek TOD di Lahan KAI
Properti
23 menit yang lalu

Fahri Hamzah Sebut Investor Qatar Mau Garap Proyek TOD di Lahan KAI

