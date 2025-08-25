Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamendagri: PBB-P2 Jadi Sumber Utama Pendapatan, 104 Pemda Kerek Tarif

104 Pemda di Indonesia menaikkan tarif PBB-P2 untuk meningkatkan PAD di tengah penurunan anggaran transfer. PBB-P2 menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:46
Share
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya saat memberikan sambutan di acara Showcase Aspla Plastik Chandra Asri di Jimbaran, Sabtu (5/7/2025)
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya saat memberikan sambutan di acara Showcase Aspla Plastik Chandra Asri di Jimbaran, Sabtu (5/7/2025)

Bisnis.com, Jakarta — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi sebagian besar pemerintah kota/kabupaten di Indonesia.

Bima mengungkapkan, rata-rata kontribusi PBB-P2 terhadap PAD mencapai 30—40% dari total pendapatannya di seluruh kabupaten/kota. Kondisi itu menunjukkan ketergantungan fiskal daerah yang cukup tinggi terhadap PBB-P2 demi menaikkan pendapatannya.

Dia tidak menampik bahwa ada ratusan daerah yang menaikkan tarif PBB-P2 selama 2025, di tengah adanya efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun ini dan tahun depan.

“Secara umum, PBB-P2 lah yang jadi andalan atau primadona dari kota dan kabupaten seluruh Indonesia,” ujar Bima dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (25/8/2025).

Apabila dirincikan, dia menjelaskan bahwa karakteristik pajak daerah sangat bergantung pada potensi lokal. Misalnya, pajak kendaraan bermotor dominan di provinsi dengan populasi besar seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sementara itu, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) seperti pajak jasa perhotelan dan hiburan menjadi penyumbang signifikan di daerah wisata dan kota metropolitan seperti Yogyakarta dan Medan. Hanya saja, di luar karakteristik spesifik tersebut, PBB-P2 menjadi andalan hampir di seluruh daerah.

Baca Juga

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagikan kapasitas fiskal daerah menjadi tiga. Dari 38 provinsi, hanya 11 provinsi atau 29% yang memiliki kapasitas fiskal kuat, dengan rasio PAD lebih tinggi dari transfer pusat.

Di tingkat kabupaten, dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten atau 1% yang mampu berdiri dengan kapasitas fiskal kuat. Untuk 93 kota, hanya 11 kota yang masuk kategori kuat, sedangkan mayoritas atau 70 kota masih memiliki kapasitas fiskal rendah.

“Ini mengkonfirmasi bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih lemah. Pekerjaan kita ke depan adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.

Kemendagri, sambungnya, melakukan mitigasi dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kemendagri mendorong untuk melakukan pendataan ulang, mendorong untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pajak, memberikan pelatihan berkala kepada petugas pemungutan, penguatan regulasi, bangun sistem pemungutan pajak yang berbasis digital, dan juga sinergi antar lembaga.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebutkan bahwa penurunan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar 24,8% dari Rp864,1 triliun (outlook APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026) mendorong banyak pemerintah daerah melakukan langkah instan.

Menurut Bima, banyak kepala daerah yang manaikkan tarif PBB-P2 untuk menggenjot PAD. Masalahnya, kebijakan ini akan menimbulkan resistensi sosial karena akan langsung membebani masyarakat.

“Kemendagri menyebut kurang lebih 104 daerah mengalami kenaikan PBB tahun 2025. Sebanyak kurang dari 20 daerah mengalami kenaikan di atas 100%,” kata dia.

Beberapa pemda yang memutuskan untuk menaikkan PBB yaitu Kabupaten Pati, Cirebon, Semarang, Bone, dan Kediri. Meski sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900.1.13.1/452B/SJ/2025 tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bima menilai Kemendagri perlu berkolaborasi dengan kepala daerah untuk mengeluarkan inovasi dan kreativitas demi meningkatkan PAD.

"Komisi II menekankan pentingnya penguatan kinerja, yaitu BUMD, Badan Layanan Umum [BLU] daerah, dan BMD dan BMN sebagai solusi untuk meningkatkan PAD tanpa harus mengobarkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor
Premium
4 menit yang lalu

Ace Hardware to Possibly Return as ACES’ Competitor

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi
Premium
1 jam yang lalu

Rugi Acset Indonusa (ACST) dan Rencana Astra (ASII) Akuisisi & Ekspansi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

Viral Warga Cirebon 14 Tahun Bayar PBB-P2 Lewat Desa, Ternyata Tak Pernah Disetorkan

Profil Umar Hadi, Dubes RI untuk PBB yang Baru Dilantik Prabowo

Profil Umar Hadi, Dubes RI untuk PBB yang Baru Dilantik Prabowo

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan

Perusda Balikpapan Jadi Mesin PAD Baru, Restoran dan Hotel Dioptimalkan

Pemkot Balikpapan Tunda Penyesuaian Tarif PBB-P2

Pemkot Balikpapan Tunda Penyesuaian Tarif PBB-P2

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

Bupati Cirebon Dapat Tekanan Naikkan Tarif PBB-P2

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

PBB-P2 Kota Cirebon Naik 10 Kali Lipat Demi Penuhi Target Rp70,42 Miliar

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

Pro Kontra Daerah Lomba Kerek Tarif PBB, Efek Efisiensi atau Kegagalan UU HKPD?

Blak-blakkan Pj. Gubernur Heru Soal Aturan Baru Pajak PBB-P2 di Jakarta

Blak-blakkan Pj. Gubernur Heru Soal Aturan Baru Pajak PBB-P2 di Jakarta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025
Pajak
5 menit yang lalu

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran
Transportasi & Logistik
8 menit yang lalu

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

Wamendagri: PBB-P2 Jadi Sumber Utama Pendapatan, 104 Pemda Kerek Tarif
Pajak
17 menit yang lalu

Wamendagri: PBB-P2 Jadi Sumber Utama Pendapatan, 104 Pemda Kerek Tarif

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
3 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Injourney Masih Siapkan Syarat dan Infrastruktur Bandara Naik Status Internasional
Transportasi & Logistik
21 menit yang lalu

Injourney Masih Siapkan Syarat dan Infrastruktur Bandara Naik Status Internasional

Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara
Energi & Tambang
29 menit yang lalu

Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

4

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

5

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Lantik Wakil Ketua MA, Pejabat Tinggi dan Dubes
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

2

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

3

Produksi Rokok Semester I/2025 Turun 2,5%, Pengusaha Klaim Tarif Cukai Jadi Biang Kerok

4

Harga BBM SPBU Pertamina, Shell, BP & Vivo Berlaku 25 Agustus 2025

5

Momentum Kawasan Industri Mengalap Berkah Tarif Trump