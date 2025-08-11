Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan terbaru terkait minat Amerika Serikat (AS) terhadap mineral kritis Indonesia.



Minat AS pembelian mineral kritis dari RI itu tak lepas dari kesepakatan tarif resiprokal yang dikenakan AS kepada RI turun menjadi 19%. AS pun menyebut Indonesia sepakat mencabut pembatasan ekspor mineral kritis.



Bahlil mengatakan, pihaknya siap saja jika harus mengekspor mineral kritis ke Negeri Paman Sam. Namun, menurutnya sejauh ini permintaan dari AS masih dalam tahap penjajakan. Oleh karena itu, belum ada keputusan resmi.



"Masih omon-omon. Masih lobi-lobi," ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/8/2025).



Adapun, sejumlah komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023, antara lain nikel, tembaga, aluminium, timah, magnesium, mangan, kobalt, dan masih banyak lagi.

Indonesia telah memiliki beberapa proyek hilirisasi nikel, termasuk yang mengolah hingga bentuk produk baterai kendaraan listrik (EV). Proyek-proyek tersebut dikerjasamakan dengan negara lain, termasuk Korea Selatan dan China.



Bahlil lantas menyebut terkait pengelolaan mineral kritis atau hilirisasi, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan.

Bahlil pun menegaskan bahwa perlakukan kepada AS akan tetap sama seperti kepada negara lain, khususnya dalam hilirisasi mineral. Menurutnya, jika AS tertarik, negara itu tinggal mendatangkan investor saja ke Indonesia.



"Hilirisasi ini adalah program prioritas Presiden. Hilirisasi ini memberikan kesempatan kepada semua negara dengan equal treatment. Mau China, mau Jepang, mau Amerika, mau Eropa, semuanya sama. Kita akan mengurus mereka dan memberikan kesempatan yang sama," kata Bahlil.



Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Bahlil mulai membahas strategi ekspor mineral kritis ke AS. Airlangga mengatakan, dalam pertemuan dengan Bahlil, pihaknya mendiskusikan sejumlah isu, di antaranya kebijakan terkait teknis rantai pasok energi dari Negeri Paman Sam.



Menurutnya, AS menerapkan kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan supply chain energi termasuk bahan baku mineral kritis, teknologi energi bersih, serta manufaktur energi terbarukan.



"Bagi Indonesia, hal ini kesempatan besar untuk memperluas kemitraan strategis, khususnya dalam bidang ekspor energi mineral strategis, kerjasama teknologi, transfer teknologi dan investasi," kata Airlangga dalam unggahan di akun Instagram resmi, @airlanggahartarto_official, Selasa (5/8/2025).



Airlangga menyebut, pemerintah memandang hal ini sebagai langkah penting dalam mendiversifikasi pasar, meningkatkan nilai tambah ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global energi bersih.



Di sisi lain, dia juga menyebut pertemuan dengan Bahlil turut membahas mengenai kebijakan hilirisasi.



"Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus mengakselerasi peningkatan kapasitas hilirisasi dan ketahanan energi, serta memperkuat tata kelola energi, sebagai kunci dalam menjaga stabilitas pasokan, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau jangka panjang," jelasnya.