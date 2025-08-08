Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!

Pengusaha dapat diskon pajak hingga 300% untuk dana riset Rp1 miliar. Kebijakan ini bertujuan mendorong industri berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan teknologi.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 05:43
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengusaha bisa memperoleh diskon penghasilan kena pajak atau super tax deduction hingga 300% dari setiap rupiah yang dikekuarkan untuk pendanaan riset. Kebijakan ini telah berlangsung lama, namun kurang peminatnya.

Adapun, super tax deduction adalah insentif pajak berupa pengurangan penghasilan yang dikenakan pajak bagi industri yang menyelenggarakan program di bidang pendidikan vokasi dan teknologi. 

"Kalau dia [perusahaan atau industri] mengeluarkan Rp1 miliar, mereka bisa men-deduct tiga kali lipatnya untuk pengurangan pajak. Tiga kali lipatnya. Ini kalau dia mengeluarkan Rp1 miliar, bisa men-deduct Rp3 miliar untuk mengenakan pajaknya," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (7/8/2025).

Sri Mulyani mengungkap bahwa saat ini sudah ada 30 wajib pajak yang mengajukan ratusan proposal, dengan estimasi pendanaan riset hingga Rp1,46 triliun. 

"Saat ini sudah ada 30 wajib pajak yang mengajukan 224 proposal, yang estimasinya mencapai Rp 1,46 triliun," ungkapnya.

Bendahara Negara lalu berharap para akademisi mengembangkan jiwa kewirausahaannya (entrepreneurship) dalam mencari pendanaan riset. Dia berharap agar para peneliti bisa menggaet industri untuk memanfaatkan insentif fiskal itu. 

Baca Juga

"Ajak-ajak industri terus bilang, 'Eh kalau kamu penelitian sama saya, kamu ngeluarin Rp1 miliar, you can deduct triple dari pajak anda.' Itu kan malah untung kan, mestinya ya. Saya berharap itu menjadi ide bapak ibu sekalian," pungkasnya. 

Adapun insentif fiskal itu bukan satu-satunya instrumen dari APBN yang digunakan pemerintah untuk mendanai pendidikan. Misalnya, Dana Abadi Pendidikan yang saat ini senilai Rp154,1 triliun. 

Sri Mulyani menyebut dana itu berpeluang ditambah Rp20 triliun tahun ini sehingga meningkat ke Rp175 triliun. 

Apa itu Super Tax Deduction?

Dalam catatan Bisnis, pemberian fasilitas fiskal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.45/2019 tentang Perubahan PP No.94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

Dalam pertimbangannya pemerintah menyebutkan setidaknya ada tiga aspek yang diatur melalui ketentuan baru tersebut. Pertama, fasilitas bagi penanaman modal baru di sektor industri padat karya yang belum memperoleh fasilitas fiskal dari pemerintah.

Salah satu fasilitas yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kedua, bagi WP badan dalam negeri yangmenyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan praktik kerja dan pemagangan, seperti yang tertuang dalam penjelasan beleid tersebut adalah praktik kerja atau pemagangan pada tempat usaha WP Badan yang menyediakan fasilitas
praktik kerja atau pemagangan.

Peserta praktik kerja atau pemagangan terdiri atas siswa, pendidik, atau tenaga kependidikan disekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan di perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, serta peserta latih, instruktur, atau tenaga kepelatihan di balai latihan kerja.

Selain itu, pihak lain yang masuk dalam pengertian tersebut adalah perorangan yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak manapun yang dikoordinasikan oleh kementerian ketenagakerjaan.

Ketiga, WP Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang
dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah juga menyebutkan bahwa detail mengenai tiga bentuk fasilitas fiskal di atas akan diatur dalam peraturan menteri keuangan atau PMK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse
Premium
1 jam yang lalu

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

BUMI Shareholders Face Mixed Fortunes on Billions of Shares by August 2025
Premium
1 jam yang lalu

BUMI Shareholders Face Mixed Fortunes on Billions of Shares by August 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sesuai Target

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sesuai Target

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

Sri Mulyani Sebut Dana Abadi Pendidikan Berpeluang Naik Jadi Rp175 Triliun

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Sri Mulyani Terus Sisir Belanja, Sinyal Efisiensi Bakal Terus Berlanjut

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Perbedaan Skema Pajak Kripto Lama dan Baru, Kemenkeu Hitung Potensi Lonjakan Penerimaan

Perbedaan Skema Pajak Kripto Lama dan Baru, Kemenkeu Hitung Potensi Lonjakan Penerimaan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump
Ekonomi Global
3 menit yang lalu

Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!
Pajak
22 menit yang lalu

Iming-iming Insentif Pendanaan Riset, Keluar Rp1 Miliar Diskon Penghasilan Kena Pajak Rp3 Miliar!

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Prabowo Minta Penerbangan Internasional Langsung ke Daerah Tujuan Wisata Diperbanyak

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

MRT Jakarta Kaji Peluang Proyek Lebak Bulus-Serpong Dibiayai Swasta
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

MRT Jakarta Kaji Peluang Proyek Lebak Bulus-Serpong Dibiayai Swasta

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi
Jasa & Niaga
4 jam yang lalu

Mentan Ungkap Prospek Cerah Ekspor Kelapa, Dorong Penghiliran hingga Investasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

4

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

5

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

2

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

3

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

4

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

5

Prospek Ekspor Indonesia Pasca-Tarif Trump Berlaku 7 Agustus