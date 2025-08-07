Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Mentan Andi Amran Sulaiman mendorong ekspor CPO, karet, kakao, kopi RI ke Selandia Baru.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 17:59
Share
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025). / Ni Luh Anggela
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025). / Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), karet, kakao, hingga kopi ke Selandia Baru.

Hal tersebut disampaikan Amran usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Perdagangan dan Investasi, Pertanian, dan Kehutanan Selandia Baru Todd McClay terkait penguatan kolaborasi dagang antara kedua negara.

“Ini adalah kerja sama yang saling menguntungkan, menguntungkan Indonesia di saat kondisi perdagangan dunia tidak baik-baik saja,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Dia memaparkan, Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini agar ekspor pertanian dalam negeri dapat meningkat tajam, khususnya untuk produk unggulan seperti CPO yang mana Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia.

Menurut Amran, pihaknya juga meminta agar perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Selandia Baru juga dapat berjalan seimbang.

Namun demikian, dia tidak memerinci nominal kesepakatan yang termuat dalam perjanjian itu. Amran hanya mengatakan bahwa Kementan akan mendorong ekspor pertanian sebanyak-banyaknya.

Baca Juga

“Mereka juga telah bersedia menerima, untuk meningkatkan ekspor kita dari Indonesia ke New Zealand,” tuturnya. 

Sementara itu, McClay mengatakan bahwa Selandia Baru akan bekerja sama dengan Indonesia dalam membantu mencapai tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi pangan.

Menurutnya, Selandia Baru bakal memberikan sumbangsih inovasi dan teknologi pertanian, sehingga perekonomian Tanah Air juga dapat berkembang.

“Harapannya rakyat Indonesia tidak hanya lebih produktif, tetapi juga memiliki ketahanan pangan yang lebih baik,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal

Harga Beras Mahal, Mentan: Operasi Pasar Digelar hingga Akhir 2025

Harga Beras Mahal, Mentan: Operasi Pasar Digelar hingga Akhir 2025

Konsumen Takut Beli Beras Premium Imbas Oplosan, Mentan Buka Suara

Konsumen Takut Beli Beras Premium Imbas Oplosan, Mentan Buka Suara

Mentan Amran: Beras Oplosan Bikin Negara Rugi Rp100 Triliun

Mentan Amran: Beras Oplosan Bikin Negara Rugi Rp100 Triliun

Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi

Kementerian UMKM Dukung Ekspor Turunan Sawit Lewat Hilirisasi Berbasis Koperasi

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Airlangga Pastikan Sawit RI Bisa Diterima Eropa Berkat IEU-CEPA

Airlangga Pastikan Sawit RI Bisa Diterima Eropa Berkat IEU-CEPA

Pengusaha Sawit RI Menanti Hasil Nego Tarif Trump Jelang Tenggat 9 Juli

Pengusaha Sawit RI Menanti Hasil Nego Tarif Trump Jelang Tenggat 9 Juli

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru
Jasa & Niaga
4 menit yang lalu

Mentan Dorong Ekspor CPO hingga Kopi RI ke Selandia Baru

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal
Agribisnis
1 jam yang lalu

Prabowo Perintah Mentan Amran Awasi Komoditas Pangan dari Pemain Nakal

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara
Ekonomi
1 jam yang lalu

Fenomena Rohana & Rojali yang Bikin Airlangga hingga Mendag Angkat Bicara

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara
Manufaktur
1 jam yang lalu

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan
Properti
1 jam yang lalu

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

4

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

5

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

4

AHY Minta Kemenhub Investigasi Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek hingga KRL

5

Apindo Beberkan 4 Jurus Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI