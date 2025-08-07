Bisnis Indonesia Premium
Konsumen Takut Beli Beras Premium Imbas Oplosan, Mentan Buka Suara

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan beras premium aman dikonsumsi meski ada isu oplosan. Kementan lakukan operasi pasar hingga Desember untuk jaga stok.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 14:08
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025). —Bisnis/Rika Anggraeni
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (7/7/2025). —Bisnis/Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menanggapi spekulasi bahwa masyarakat ketakutan untuk membeli beras premium di gerai ritel imbas temuan beras oplosan beberapa waktu lalu.

Amran memaparkan bahwa masalah beras premium yang ada di toko-toko modern tersebut hanya terkait kualitas, dalam hal ini persentase patahan atau broken yang di bawah mutu seharusnya.

“Kalau medium itu broken-nya 25%, kalau premium 15%, tetapi kita lihat kondisi pada saat kita cek itu broken-nya ada yang sampai 40%, ada 50%. Itu yang terjadi,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Kendati demikian, dia menyebut bahwa beras tersebut masih aman dan baik untuk dikonsumsi masyarakat. Oleh karena itu, Amran mengimbau agar masyarakat tak khawatir untuk membeli produk tersebut. Dia lantas menyinggung harga beras premium yang ada di pasaran.

“Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu saja,” ujarnya.

Untuk memastikan stok beras tetap aman, dia menjelaskan bahwa Kementan menempuh sejumlah langkah, salah satunya menjaga persediaan beras melalui operasi pasar.

Amran memaparkan bahwa operasi pasar yang dilakukan Kementan akan terus berjalan hingga Desember, dengan stok beras yang disiapkan berkisar 1,5 juta ton.

“Sampai Desember kita operasi pasar. Biasanya stok kita tidak kuat, kini kita siapkan 1,3 juta ton. Bansosnya 300 ribu, artinya ada 1,5 juta ton. Itu enggak main-main,” tegasnya. 

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan pihaknya terus memperkuat pemantauan terhadap ketersediaan dan mutu beras di jalur distribusi, terutama ritel modern dan pasar tradisional. Hal ini seiring adanya peredaran beras premium yang tidak sesuai mutu dan kualitas alias beras oplosan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, pemantauan jalur distribusi ini sebagai tindak lanjut atas penegakan hukum terkait peredaran beras oplosan.

Dalam hal ini, Ketut menuturkan, Bapanas telah mengirimkan surat resmi kepada para gubernur, bupati, dan walikota untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga beras, termasuk ketersediaan beras di ritel modern dan pasar tradisional.

“Jadi kemarin tanggal 4 Agustus 2025, kami sudah bersurat kepada seluruh kepala daerah, meminta gubernur dan bupati/walikota agar menugaskan kepala dinas yang membidangi urusan pangan atau perdagangan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan beras di ritel modern dan pasar rakyat, guna memastikan keterjangkauan dan perlindungan konsumen tetap terjaga,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (6/8/2025).

Reyhan Fernanda Fajarihza
Fitri Sartina Dewi

