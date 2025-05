BPS: Harga Beras Premium-Medium Turun di Penggilingan pada April 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras kualitas premium dan medium di tingkat penggilingan mengalami penurunan pada April 2025.

Mengutip Berita Resmi Statistik BPS, Sabtu (3/5/2025), pada April 2025, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp13.047 per kilogram, atau turun 1,21% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sama halnya dengan rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp12.555 per kilogram atau turun 1,16% dibandingkan Maret 2025.

Data BPS juga menunjukkan, rata-rata harga beras kualitas submedium dibanderol Rp12.547 per kilogram atau turun 1,1%, serta rata-rata harga beras pecah di tingkat penggilingan dipatok Rp12.358 per kilogram atau turun 5,23%.

Jika dibandingkan dengan April 2024, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2025 untuk kualitas premium, medium dan pecah masing-masing turun sebesar 3,44%, 1,60%, dan 0,07%. Sementara itu, kualitas submedium naik sebesar 1,37%.

Masih mengacu data BPS, harga beras di penggilingan tertinggi sebesar Rp17.500 per kilogram di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu beras kualitas premium.

Di sisi lain, harga beras terendah dibanderol Rp10.000 per kilogram di provinsi Sumatera Selatan (beras kualitas submedium), Kalimantan Selatan (beras kualitas medium), dan Sulawesi Selatan (beras kualitas medium dan submedium).

Selama April 2024–April 2025, rata-rata harga beras tertinggi untuk kualitas premium dan medium terjadi pada April 2024, masing-masing sebesar Rp13.512 per kilogram dan Rp12.759 per kilogram.

“Sedangkan beras kualitas submedium terjadi pada Januari 2025 sebesar Rp12.721 per kilogram dan beras kualitas pecah terjadi pada Maret 2025 sebesar Rp13.040 per kilogram,” tulis laporan BPS.

Sementara itu, rata-rata harga beras terendah untuk kualitas premium terjadi pada November 2024, yakni sebesar Rp12.846 per kilogram.

Selanjutnya, untuk beras kualitas medium, submedium, dan pecah terjadi pada Mei 2024, yang masing-masing sebesar Rp12.071 per kilogram, Rp11.996 per kilogram, dan Rp11.700 per kilogram.