Contraflow di KM 47-KM 70 Tol Cikampek Diterapkan Mulai Hari Ini (26/3)

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai menerapkan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas Tol Cikampek KM 47 hingga KM 70 untuk momen mudik Lebaran 2025 hari ini, Rabu (26/3/2025).

Sigit menyampaikan penerapan rekayasa lalu lintas itu diterapkan lantaran pihaknya telah mendapatkan data peningkatan mudik sebesar 7% dari H-10 ke H-6 Lebaran 2025.

"Hari ini kita mulai akan memperlakukan rekayasa apakah itu contraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2025).

Dia menambahkan bahwa Polisi juga bakal menerapkan aturan one way jika memang diperlukan. Sebab, hingga saat ini mobilitas kendaraan masih di bawah 8.000 per jam.

"Apabila masih di bawah angka itu, rekayasa yang dilakukan hanya contraflow semata," tambahnya.

Adapun, Sigit menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan ini sejalan dengan adanya pemberian fasilitas dari pemerintah mulai dari diskon tarif tol hingga kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Dengan demikian, kebijakan itu diharapkan dapat mengurai puncak arus mudik yang diperkirakan jatuh H-3 lebaran atau pada 28 Maret 2025.

"Tentunya saran kita manfaatkan insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik karena bisa dilaksanakan WFA," pungkasnya.

Selain itu, Kapolri mengapresiasi kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat di rest area KM 57, mulai dari tempat ibadah, ruang laktasi, stasiun pengisian mobil listrik, hingga layanan bengkel.

Jenderal bintang empat itu berharap agar rest area lainnya dapat menyediakan sarana dan prasarana serupa sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat saat dalam perjalanan mudik.

"Ini tentunya perlu kita apresiasi karena lengkap, mulai dari tempat untuk berbuka puasa, tempat istirahat, hingga berbagai macam fasilitas lain," katanya.