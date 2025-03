KCIC Siapkan 808.946 Tempat Duduk untuk Mudik Lebaran 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyiapkan 808.946 tempat duduk untuk angkutan lebaran 2025. Masa angkutan lebaran KCIC akan berlangsung selama 22 hari, mulai 21 Maret sampai dengan 11 April 2025.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan tempat duduk tersedia dalam 1.346 perjalalan Whoosh selama periode angkutan idulfitri tahun ini. Peningkatan kapasitas dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, terutama pada tanggal-tanggal favorit yang diprediksi terjadi pada 5 April atau H+2 Lebaran.

"Kami memproyeksikan jumlah penumpang Whoosh selama angkutan lebaran akan meningkat hingga 30%, mencapai 24.000 orang per hari. Sebagai perbandingan, pada hari kerja biasa, jumlah penumpang Whoosh berkisar antara 16.000-18.000 per hari, sedangkan akhir pekan bisa mencapai 18.000-21.000 per hari,” kata Eva dalam siaran pers, Jumat (14/3/2025).

Periode lebaran tahun ini, KCIC mengoperasikan 62 perjalanan reguler per hari, meningkat 20% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 52 perjalanan per hari. Kapasitas tempat duduk harian pun bertambah menjadi 37.262 unit, naik dari 31.252 unit pada tahun lalu.

KCIC, sambungnya, juga telah mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi sejak 21 Maret 2024, seiring dengan dimulainya libur sekolah dan kebijakan work from anywhere (WFA) yang diterapkan pemerintah.

Selain itu, libur Nyepi pada 28 Maret juga diperkirakan akan meningkatkan jumlah penumpang Whoosh secara bertahap.

Masyarakat pun diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan membeli tiket secara online agar perjalanan lebih lancar dan nyaman. Hal ini dikarenakan tren pembelian tiket Whoosh, di mana sekitar 85% penumpang membeli tiket pada hari keberangkatan.

Terkait dengan keamanan dan keselamatan perjalanan Whoosh, KCIC menugaskan total 530 petugas pengamanan yang tersebar di seluruh stasiun dan jalur kereta.

Petugas ini merupakan gabungan dari personel keamanan internal KCIC, TNI, dan Polri. Selain itu, KCIC menugaskan sebanyak 688 petugas layanan termasuk Passenger Service Mobile yang siap membantu pelayanan penumpang di berbagai stasiun Whoosh.

Sementara dari sisi kesiapan fasilitas pendukung, KCIC melakukan pengecekan agar seluruhnya dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan penumpang.

Adapun, sejumlah fasilitas layanan yang telah disiapkan diantaranya area bermain anak, ruang tunggu, ruang VIP, jalur khusus disabilitas, ruang ibu menyusui, pos kesehatan, pos pengamanan, parkir, dan lainnya yang dapat menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan.

Sebagai bagian dari peningkatan layanan selama Ramadan, KCIC bersama para tenant dan UMKM di Stasiun Whoosh menghadirkan berbagai promo dan diskon menarik bagi para penumpang.

"KCIC berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang andal dan nyaman bagi masyarakat selama periode angkutan Lebaran. Dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan, kami siap melayani lonjakan penumpang dan memastikan perjalanan yang lancar serta menyenangkan bagi seluruh pengguna Whoosh," kata Eva.