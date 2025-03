Harga Terbaru BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo 10 Maret 2025, Mana Termurah?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia menyesuaikan harga BBM mereka pada Maret 2025.

Akan tetapi, PT Pertamina (Persero) masih menahan harga BBM pada awal Maret 2025. Kecuali untuk BBM jenis Dexlite dan Pertamina Dex yang mengalami penurunan harga.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, Senin (10/3/2025) harga BBM harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertamax Green 95 (RON 95), dan Pertamax Turbo masih tidak berubah. Namun, harga Pertamina Dex dan Dexlite mengalami penurunan.

Perinciannya, harga Pertamax pada Maret 2025 masih berada diharga Rp12.900 per liter untuk wilayah Jabodetabek. Lalu, Pertamax Turbo masih berada diharga Rp14.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Green juga masih dibanderol dengan harga Rp13.700 per liter.

Adapun, Dexlite mengalami penuruan dari Rp14.600 per liter menjadi Rp14.300. Kemudian, Pertamina Dex juga turun dari 14.800 per liter menjadi Rp14.600 per liter.

Untuk harga BBM khusus penugasan (JBKP), seperti Pertalite dan BBM Solar Subsidi tidak mengalami kenaikan. Pertamina membanderol masing-masing BBM dengan harga Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

Namun, SPBU swasta mulai menaikkan harga BBM pada awal Maret ini. Dikutip dari laman resmi Shell Indonesia, harga Shell Super di Jakarta kini sebesar Rp13.590 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.350 per liter.

Kemudian Shell V-Power yang pada bulan sebelumnya dipatok Rp13.940 per liter, kini naik menjadi Rp14.060 per liter. Untuk Shell V-Power Diesel kini seharga Rp14.760 per liter dan Shell V-Power Nitro+ senilai Rp14.240 per liter.

Selain itu, SPBU BP AKR juga menaikkan harga BBM. Di wilayah Jakarta, harga BP 92 dipatok Rp13.300 per liter atau naik dari sebelumnya Rp13.200 per liter, sedangkan BP Ultimate naik dari Rp13.940 per liter menjadi Rp14.060 per liter.

Daftar Harga BBM Pertamina, BP, Shell, dan Vivo 10 Maret 2025:

Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.900 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp13.700 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.000 per liter

Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter

Dexlite (Diesel CN51): Rp14.300 per liter

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp14.600 per liter



Shell

Shell Super (RON 92): Rp13.590

Shell V-Power (RON 95): Rp14.060

Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp14.760

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp14.240



BP

BP 92 (RON 92): Rp13.300

BP Ultimate (RON 95): Rp14.060

BP Ultimate Diesel (CN 53): 14.760



Vivo