Harga Pangan Hari Ini 18 Februari: Harga Beras & Minyakita Melambung Lampaui HET

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan perkembangan rata-rata harga pangan di tingkat konsumen pada Selasa (18/2/2025). Harga Minyakita dan beras tercatat berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah.

Menyitir laman Panel Harga Bapanas, Selasa (18/2/2025), pukul 08.20 WIB, harga beras premium secara rata-rata nasional dibanderol sebesar Rp15.500 per kilogram (kg) atau di atas HET nasional yang dipatok Rp14.900 per kg.

Tercatat harga beras premium tertinggi terjadi di Maluku Utara sebesar Rp18.222 per kg dan terendah DI Yogyakarta Rp14.000 per kg.

Harga beras medium juga terekam berada di atas HET nasional yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kg. Tercatat, harga beras medium di tingkat konsumen pagi ini sebesar Rp13.662 per kg.

Untuk beras SPHP, Bapanas merekam harga komoditas ini di tingkat konsumen berada di bawah HET nasional Rp12.500 per kg. Harga beras SPHP pagi ini berada di level Rp12.467 per kg, dengan harga tertinggi terjadi di Papua Barat Rp13.500 per kg dan terendah di Bali Rp11.900 per kg.

Kemudian, harga jagung di tingkat peternak pagi ini berada di level Rp6.695 per kg dan kedelai biji kering impor Rp10.565 per kg atau di bawah HAP nasional Rp12.000 per kg.

Komoditas lainnya, yakni bawang merah pagi ini dipatok sebesar Rp35.152 per kg dan bawang putih bonggol Rp43.085 per kg. Selanjutnya, harga cabai merah keriting berada di level Rp47.471 per kg, atau berada dalam rentang HAP nasional yakni Rp37.000 per kg - Rp55.000 per kg.

Harga cabai merah besar dibanderol sebesar Rp46.546 per kg pagi ini. Harga cabai rawit merah tercatat berada di atas HAP nasional yang ditetapkan pemerintah Rp40.000 per kg - Rp57.000 per kg. Pagi ini, harga komoditas tersebut berada di level Rp65.890 per kg.

Lebih lanjut, Bapanas mencatat harga sapi murni pagi ini berada di bawah HAP nasional yang ditetapkan sebesar Rp140.000 per kg. Komoditas ini dipatok sebesar Rp133.113 per kg.

Berbagai produk unggas juga terpantau dijual di bawah HAP nasional. Daging ayam ras misalnya, pagi ini dibanderol Rp35.858 per kg atau di bawah HAP Rp40.000 per kg. Harga telur ayam ras pagi ini sebesar Rp29.293 per kg atau di bawah HAP nasional Rp30.000 per kg.

Harga gula konsumsi di tingkat konsumen pagi ini terpantau di level Rp18.191 per kg, dengan harga tertinggi di Sulawesi Tengah Rp19.750 per kg dan terendah di Kepulauan Riau Rp15.286 per kg.

Harga minyak goreng kemasan pagi ini dibanderol sebesar Rp20.235 per liter, minyak goreng curah Rp17.585 per liter. Kemudian, harga Minyakita hari ini Rp17.500 per liter, harga tersebut berada di atas HET yang ditetapkan pemerintah yakni Rp15.700 per liter.

Bapanas juga merekam harga tepung terigu curah di tingkat konsumen berada di level Rp9.842 per kg dan tepung terigu kemasan Rp12.727 per kg. Harga ikan kembung dibanderol Rp40.623 per kg, ikan tongkol Rp31.954 per kg, ikan bandeng Rp33.247 per kg, dan garam konsumsi Rp11.098 per kg.