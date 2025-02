Harga Pangan Hari Ini 17 Februari: Minyak Goreng Curah Naik, Beras Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas komoditas pangan di tingkat pasar tradisional secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga pagi ini, Senin (17/2/2025). Hanya minyak goreng curah yang dilaporkan mengalami peningkatan harga.

Merujuk data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang diunggah pada laman Bank Indonesia, Senin (17/2/2025) pukul 09.14 WIB, harga minyak goreng curah tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,36% dibandingkan hari sebelumnya. Dengan demikian, komoditas minyak goreng curah pagi ini dipatok Rp19.650 per kilogram (kg).

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan dilaporkan mengalami penurunan harga. Pagi ini, harga bawang merah ukuran sedang dipatok sebesar Rp33.250 per kg pagi ini, atau merosot 10,74% dibanding hari sebelumnya. Harga bawang putih ukuran sedang turun 7,41% menjadi Rp41.250 per kg.

Berbagai jenis beras mengalami penurunan harga. Di tingkat pedagang tradisional, harga beras kualitas bawah 1 turun 7,14% menjadi Rp13.000 per kg, beras kualitas bawah II turun signifikan sebesar 9,42% menjadi Rp12.500 per kg, dan beras kualitas medium I turun 5,88% menjadi Rp14.400 per kg.

Kemudian, beras kualitas medium II turun signifikan 8,65% menjadi Rp13.900 per kg, beras kualitas super I turun 6,61% menjadi Rp15.550 per kg, dan beras kualitas super II turun 9,57% menjadi Rp14.650 per kg.

Berbagai jenis cabai turun mengalami kenaikan harga. BI mencatat harga cabai merah besar anjlok 36,94% menjadi Rp35.000 per kg dan cabai merah keriting turun 33,16% menjadi 37.500 per kg.

Harga cabai rawit hijau turun signifikan 50,4% menjadi Rp31.250 per kg, dan cabai rawit merah turun 21,09% menjadi Rp54.250 per kg.

Komoditas lainnya turut mengalami penurunan harga. Harga daging ayam ras segar turun 9,53% Rp32.750 per kg dan daging sapi kualitas 1 anjlok 13,45% menjadi Rp120.000 per kg, dan daging sapi kualitas 2 turun 12,5% menjadi Rp113.750 per kg.

Harga gula pasir kualitas premium tercatat turun tipis 1,02% menjadi Rp19.400 per kg, gula pasir lokal turun 3,5% menjadi Rp17.900 per kg, dan telur ayam ras segar anjlok 12.21% ke level Rp26.250 per kg.

Lalu, minyak goreng kemasan bermerk 1 turun signifikan 10,27% menjadi Rp19.650 per kg dan minyak goreng kemasan bermerk 2 turun 10,55% menjadi Rp18.650 per kg.