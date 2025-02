Harga Pangan Hari Ini 15 Februari: Cabai Rawit Merah Naik Tipis, Beras Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas komoditas pangan di tingkat konsumen secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga pada Sabtu (15/2/2025) pagi. Kendati begitu, masih ada sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti cabai rawit merah, ikan tongkol, dan ikan kembung.

Merujuk data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (15/2/2025) pukul 08.27 WIB, harga cabai rawit merah dipatok sebesar Rp65.326 per kilogram (kg) atau naik 0,43% dibanding hari sebelumnya Rp65.040 per kg.

Selanjutnya, harga ikan kembung pagi ini dibanderol sebesar Rp41.980 per kg. Nominal tersebut mengalami peningkatan 4,16% dibanding Jumat (14/2/2025) yang dipatok sebesar Rp40.233 per kg. Harga ikan tongkol pagi ini berada di level Rp33.634 per kilogram atau turun dari hari sebelumnya Rp33.251 per kg.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan pada pagi ini mengalami penurunan harga dibanding hari sebelumnya. Berbagai jenis beras seperti premium, medium, dan SPHP tercatat bergerak turun.

Secara terperinci, harga beras premium turun dari sebelumnya Rp15.494 per kg menjadi Rp15.295 per kg. Beras medium menjadi Rp13.449 per kg dari semula Rp13.619 per kg dan beras SPHP turun menjadi Rp12.359 per kg dari sebelumnya Rp12.489 per kg.

Kemudian, jagung di tingkat peternak turun menjadi Rp5.818 per kg dari sebelumnya Rp6.451 per kg dan kedelai biji kering impor turun ke level Rp10.402 per kg. Sebelumnya, harga kedelai biji kering impor dipatok Rp10.516 per kg.

Berbagai jenis bawang turut mengalami penurunan harga. Bapanas mencatat harga bawang merah pagi ini turun menjadi Rp33.943 per kg dari sebelumnya Rp35.401 per kg. Harga bawang putih bonggol menjadi Rp42.068 per kg dari sebelumnya Rp42.624 per kg.

Harga cabai merah keriting pagi ini dilaporkan turun ke level Rp45.926 per kg dari sebelumnya Rp49.767 per kg dan cabai merah besar turun menjadi Rp45.535 per kg dari sebelumnya Rp50.451 per kg.

Harga daging sapi murni juga dalam tren menurun sejak 13 Februari 2025. Hari ini, harga komoditas ini berada pada level Rp132.420 per kg. Produk unggas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing dipatok sebesar Rp35.205 per kg dan Rp28.751 per kg.

Selanjutnya, gula konsumsi dibanderol sebesar Rp18.312 per kg atau turun dari hari sebelumnya Rp18.331 per kg. Harga garam halus beryodium dari semula Rp11.637 per kg kini turun menjadi Rp11.112 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan saat ini dipatok Rp20.065 per liter, minyak goreng curah Rp17.322 per liter, dan Minyakita Rp17.421 per liter.

Bapanas melaporkan harga tepung terigu curah dibanderol sebesar Rp9.643 per kg dan tepung terigu kemasan Rp12.423 per kg. Ikan bandeng turun dari Rp33.790 per kg menjadi Rp32.333 per kg.