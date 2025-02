Departemen Efisiensi AS DOGE Mulai 'Beraksi', Pangkas Pegawai di Unit Layanan Digital

Surat pemberhentian dikirim kepada lebih dari belasan pegawai US Digital Service (USDS) mulai dari Jumat lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Departemen Efisiensi Amerika Serikat (AS) atau Department of Goverment Efficiency (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk, mengirim notifikasi pemutusan kontrak kerja kepada sejumlah pegawai di bagian US Digital Service (USDS).

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (16/2/2025), US Digital Service merupakan sebuah grup dari pegawai negeri di bidang teknologi yang diambil alih oleh tim Elon Musk. Adapun, informasi yang didapat oleh Bloomberg berasal dari dua narasumber yang terdampak dari efisiensi tersebut.

Dalam beberapa minggu ini, pegawai USDS, yang bekerja sebagai ahli teknologi informasi untuk pemerintah AS sejak era Presiden Obama, berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

Walaupun USDS dan DOGE secara teknis merupakan entitas yang sama saat ini, USDS digunakan sebagai sarana oleh Elon Musk untuk merekrut anggota timya.

Surat pemberhentian tersebut dikirim kepada lebih dari belasan pegawai mulai dari Jumat lalu. Surat itu mengutip perintah eksekutif Presiden Trump pada Januari 2025, sebagai alasan pemberhentian.

"Berkenaan dengan restrukturisasi dan perubahan misi USDS, maka USDS tidak lagi membutuhkan anda," demikian isi penggalan surat tersebut, berdasarkan salinan yang dibagi kepada Bloomberg.

Sementara, pihak Gedung Putih dan Kantor Manajemen dan Bujeting AS tidak segera membalas permintaan tanggapan dari Bloomberg.

Pemutusan hubungan kerja tersebut merupakan bagian dari gelombang ribuan pemecatan di seluruh pemerintahan federal yang dipicu oleh upaya Musk untuk segera merombak birokrasi federal.

Banyak dari mereka yang menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja di pemerintahan adalah pegawai masa percobaan, yang telah bekerja untuk pemerintah kurang dari setahun.

Sebelum tim Musk masuk, USDS menawarkan teknologi informasi dan bantuan lainnya kepada lembaga federal. Tahun lalu, ketika perombakan portal bantuan mahasiswa federal di Departemen Pendidikan mengalami kerusakan, USDS adalah tim yang membantu membangunnya kembali.

Staf yang tersisa diberitahu secara terpisah oleh Layanan DOGE AS bahwa mereka harus kembali ke kantor fisik paling lambat 15 April 2025, menurut salinan catatan yang dikirimkan kepada staf yang dilihat oleh Bloomberg.