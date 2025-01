IIF Salurkan Pembiayaan 150 Proyek Infrastruktur dengan Nilai Investasi Rp42,5 triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berbagai proyek infrastruktur dibangun untuk memperkuat konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah membangun 2.103 km jalan tol, 40 bendungan, 27 bandara baru, serta proyek besar lainnya seperti jalur kereta api dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak hanya itu, konektivitas antar wilayah diperkuat dengan pembangunan jalur Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra, yang dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.

Proyek-proyek infrastruktur tersebut tidak hanya dilakukan menggunakan dana APBN, tetapi juga dengan kolaborasi berbagai pihak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satunya PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Interim Chief Executive Officer/Chief Financial Officer IIF Rizki Pribadi Hasan mengatakan selama 15 tahun berkiprah, IIF menjadi katalisator penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur, lanjutnya, IIF telah banyak berperan dalam menyediakan pendanaan bagi proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Sejak berdiri pada 15 Januari 2010 sampai dengan 2024, IIF telah menyalurkan lebih dari 150 deal pembiayaan pada proyek infrastruktur di berbagai sektor dengan nilai komitmen mencapai Rp42,5 triliun. Proyek-proyek infrastruktur yang kami biayai juga telah melalui serangkaian evaluasi dan assesment dari sisi dampak sosial dan lingkungan,” kata Rizki, Rabu (15/1/2025).

Dia mengungkapkan IIF telah membiayai pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 693,9 MV yang mampu mereduksi emisi GHG sebesar 419,33 ton CO2e atau setara menanam 147.135 pohon dan melayani 637.644 rumah tangga atau setara 2,8 juta orang.

Bukan itu saja, IIF juga telah membiayai pembangunan dan operasional jalan tol sepanjang 419,13 km yang mampu mempercepat waktu perjalanan hingga 37,37 menit.



Dari sektor air minum, lanjutnya, IIF telah membiayai pembangunan Sistem Persediaan Air Minum(SPAM) dengan kapasitas 27.501 liter/detik yang mampu melayani 1,38 juta rumah tangga atau setara 6,78 juta orang hingga membiayai pembangunan bandara dengan kapasitas 600 rute penerbangan sehingga mampu melayani lebih dari 700 ribu penumpang/hari.

Pada 2024, IIF kembali berhasil meraih sederet penghargaan nasional dan internasional, seperti CorporateTreasurer Awards 2024 kategori Best ESG Service Provider dan Best ESG Initiative, Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2024 dengan peringkat Gold Rank, hingga - ESG Awards 2024 by Kehati pada kategori Best Investor/Debt Financing.

Rizki mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa.

Proyek-proyek besar seperti jalan tol, bandara hingga pelabuhan telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun negara yang lebih terhubung dan inklusif.

“Kami berharap bahwa kontribusi IIF dapat membuka potensi peningkatan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global,” ucapnya.