Jelang Kepemimpinan Trump Jilid II, Bagaimana Nasib Independensi The Fed?

Bisnis.com, JAKARTA - Independensi bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed diyakini tidak terancam setelah Presiden terpilih Donald Trump menjabat. Selain itu, laju inflasi Dan kondisi pasar tenaga kerja juga disebut akan tetap optimal.

Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Wakil Ketua Federal Reserve Randal Quarles dalam sebuah forum pada Senin (13/1/2025) waktu setempat.

"Ada sedikit kesalahpahaman tentang apa itu independensi Fed. Independensi Fed tidak berarti bahwa presiden tidak dapat menyatakan pandangan tentang kebijakan Fed," kata Quarles, yang ditunjuk Trump untuk Fed yang menjabat sebagai wakil ketua pengawasan hingga 2021.

"Secara struktural, Fed tidak dapat benar-benar dipengaruhi oleh mimbar intimidasi presiden dan orang-orang yang ditunjuk Fed umumnya memiliki kulit yang cukup tebal. Jadi meskipun tentu saja ada tekanan politik, tidak ada tuas politik yang dapat ditarik seseorang untuk memengaruhi independensi mereka," katanya.

Ada kekhawatiran tentang otonomi Fed setelah kritik Trump terhadap Ketua Jerome Powell tahun lalu dan mengatakan dia tidak akan menunjuknya untuk masa jabatan berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan dia tidak akan mengundurkan diri jika diminta oleh presiden terpilih AS Donald Trump.

Melansir Bloomberg, Powell menjawab dengan tegas, “Tidak,” ketika ditanya apakah jika dirinya akan mundur dari posisinya jika diminta oleh Trump. Powell juga mengatakan pemecatan atau penurunan jabatan pimpinan dewan The Fed, termasuk dirinya sendiri, “tidak sah secara hukum.”

Powell mengatakan pemilihan presiden AS tidak akan memiliki “efek” pada keputusan kebijakan bank sentral dalam waktu dekat, dan menegaskan bahwa masih terlalu dini untuk mengetahui waktu atau substansi dari setiap kemungkinan perubahan kebijakan fiskal.

Inflasi

Sementara itu, Quarles mengatakan bahwa kebijakan tarif Trump seharusnya tidak bersifat inflasioner meskipun pada dasarnya dapat meyakinkan Fed untuk menurunkan suku bunga. Dia memperkirakan adanya deportasi material setelah Trump menjabat, tetapi hal itu tidak akan memengaruhi pasar tenaga kerja.

Komentar tersebut muncul menjelang laporan inflasi yang sangat dinanti-nantikan pada Rabu (15/1/2025) mendatang yang kemungkinan akan menunjukkan inflasi AS yang mendasarinya hanya sedikit mendingin pada penutupan tahun 2024 dengan latar belakang pasar kerja yang tangguh dan ekonomi yang kokoh. Itu berpotensi mendukung pendekatan Fed yang melambat untuk pemotongan suku bunga lebih lanjut.

The Fed memangkas tiga kali pada tahun 2024 tetapi kecepatan itu tidak mungkin terulang tahun ini, dengan data harga yang semakin menunjukkan bahwa kemajuan menuju inflasi yang lebih jinak pada dasarnya telah terhenti, pada saat pasar tenaga kerja dan permintaan menunjukkan sedikit tanda-tanda kesulitan.

Ekonom di Bank of America Corp., Citigroup Inc. dan Goldman Sachs Group Inc. memangkas perkiraan mereka untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve tambahan sebagai respons terhadap data ketenagakerjaan AS bulan Desember yang lebih kuat dari perkiraan yang dirilis hari Jumat.

Pasar uang kini memperkirakan hanya satu kali pemangkasan suku bunga Fed pada tahun 2025 dan itu pun mungkin tidak akan terjadi hingga bulan Oktober. Quarles mengatakan pasar memperkirakan langkah Fed tahun ini lebih akurat daripada tahun lalu.