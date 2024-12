OIKN Blak-blakan Jawab Isu Aguan Investasi di IKN Demi Selamatkan Jokowi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PENAJAM PASER -- Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) angkat bicara terkait isu konglomerat, yaitu Sugianto Kusuma atau Aguan yang disebut berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selamatkan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menegaskan bahwa Aguan, sebagai pemilik Agung Sedayu Group, beserta pengusaha lain berinvestasi di IKN berdasarkan keinginan sendiri.

"Saya mau tegaskan dan ini dari kata-kata mereka sendiri, mereka [termasuk Aguan] terpanggil untuk membangun IKN," ujar Agung di IKN, Kalimantan Timur, Jumat (20/12/2024).

Dia juga meyakini bahwa Aguan tidak akan asal melakukan investasi. Sebab, kata Agung, pengusaha sekelas Aguan akan berinvestasi melalui hitung-hitungan yang menguntungkan.

"The name we know all Pak Aguan, Sugianto Kusuma. Pak Aguan bilang, kalau ada yang mengatakan ini IKN cuma disuruh aja? tidak. Bagi investor mereka melihat IKN ini pasti udah dihitung," tambahnya.

Selain itu, dia juga memberikan contoh lain soal nama pengusaha besar yang berinvestasi di IKN dengan keinginan sendiri, yakni Bos Pakuwon (PWON) Stefanus Ridwan dan pengusaha Taipan Dato Sri Tahir.

"Jadi ini semua terjadi karena tadi mereka terpanggil oleh negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, salah satu investasi Aguan di IKN yaitu melalui pembangunan hotel bintang 5, Swissotel Nusantara.

Hotel Nusantara di IKN dibangun oleh Konsorsium Nusantara yang dipimpin Aguan dan terdiri dari 10 perusahaan kelas kakap dalam negeri.

Dalam catatan Bisnis, anggota konsorsium tersebut adalah Salim Grup milik Anthony Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulauintan milik Pui Sudarto dan Djarum milik Budi Hartono.

Selanjutnya, ada Wings Group milik Wiliam Katuari, Adaro milik TP Rahmat/Boy Thohir, Barito Pacific milik Prajogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Tjandranegara, hingga Astra Group milik Soeryadjaya.

Selain menggarap Hotel bintang 5 pertama di IKN, konsorsium ini juga dilaporkan berencana menggarap proyek kebun raya (botanical garden). Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Cs di IKN dilaporkan mencapai Rp40 triliun.