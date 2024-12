Laba Bersih Pertamina Capai Rp42,36 Triliun per Oktober 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mencatatkan pendapatan sebesar US$62,5 miliar atau setara Rp995,26 triliun (asumsi kurs Rp15.924 per dolar AS) per Oktober 2024.



Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, dengan pendapatan sebesar itu, laba sebelum dipotong pajak (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization/EBITDA) mencapai US$9,35 miliar, sedangkan laba bersih perusahaan mencapai US$2,66 miliar atau setara Rp42,36 triliun.



"Sampai Oktober 2024 ini, kami membukukan laba bersih US$2,66 miliar, dengan revenue US$62,5 miliar," ucap Wiko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).



Wiko pun mengatakan, pendapatan Pertamina saat ini masih di bawah capaian 2023. Adapun, pada tahun lalu, perusahaan migas pelat merah itu berhasil mencatat pendapatan sebesar US$75,8 miliar dengan laba bersih senilai US$4,44 miliar.



Kendati demikian, Wiko optimistis pendapatan Pertamina tahun ini bisa menyamai torehan pada 2023.



"Kami optimistis akhir tahun kami bisa menyamai revenue tahun lalu," katanya.



Lebih lanjut, Wiko mengungkapkan realisasi investasi Pertamina mencapai US$4,7 miliar per Oktober 2024. Sementara cost optimization mencapai US$780 juta.



"Pada 2024, kita membelanjakan investasi US$4,7 miliar, terbesar diutamakan untuk kegiatan hulu yang menghasilkan produksi minyak," jelas Wiko.



Selain itu, Wiko juga mengungkapkan Pertamina juga telah berkontribusi kepada negara senilai Rp304,7 triliun. Dana tersebut mencakup setoran pajak, dividen, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan signature bonus.



"Secara konsisten kami bisa menyetor pajak di mana 2023 kita finish memberikan pajak, dividen, PNBP, dan signature bonus sebesar Rp304,7 triliun dan jadi badan usaha milik negara penyumbang pajak terbesar di negara kita," ucap Wiko.