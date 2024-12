Harga BBM di SPBU Bp Naik per Desember 2024, Cek Daftarnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk BP mengalami penyesuaian per 1 Desember 2024.



Dalam laman resmi BP, dikutip Senin (2/12/2024), terdapat dua produk BBM yang naik harga yaitu BP Ultimate (RON 95) dan Ultimate Diesel (CN 53).



Adapun, harga BP Ultimate naik dari Rp13.310 per liter pada bulan lalu, kini menjadi Rp13.340 per liter pada Desember 2024.



Kemudian, harga produk BP Ultimate Diesel juga naik dari semula Rp13.510 per liter menjadi Rp13.900 per liter hari ini. Kendati demikian, produk lainnya yaitu BP 92 tidak mengalami perubahan harga atau tetap Rp12.290 per liter.



Adapun, harga tersebut berlaku di Jabodetabek. Sementara itu, di Jawa Timur, harga BP Ultimate tercatat sebesar Rp13.340 per liter, harga BP 92 senilai Rp12.290 per liter, dan harga BP Diesel sebesar Rp13.690 per liter.

Berikut harga BBM di SPBU BP per 1 Desember 2024:

Jabodetabek

BP 92: Rp12.290 per liter

BP Ultimate: Rp13.340 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp13.900 per liter

Jawa Timur