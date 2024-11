Kemenperin Bidik Gen Z Jadi Motor Industri Nasional Lewat Industrial Festival 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membidik generasi muda, khususnya Gen Z sebagai motor penggerak industri. Hal ini mengingat kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi dalam beberapa waktu ke depan.

Sekjen Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu dengan serangkaian kegiatan pembekalan industri dalam menghadapi tantangan di masa mendatang lewat Industrial Festival 2024.

"Sepuluh tahun ke depan, Gen Z akan menjadi penggerak sektor industri. Sehingga Industrial Festival hadir sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang berdaya saing sesuai Visi Indonesia Emas 2045," ujar Eko, Sabtu (30/11/2024).

Bukan tanpa alasan, Generasi Z menjadi target utama pada Industrial Festival, karena saat ini Indonesia didominasi oleh Gen Z sebanyak 74,93 juta jiwa atau sebesar 27,94% dari total penduduk Indonesia.

Terlebih, dia mencatat yang berada di usia produktif, yaitu generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa atau 25,87%.

Eko menuturkan, Industrial Festival juga akan menjadi kegiatan untuk kreativitas dan inovasi serta menjadi momentum bagi generasi muda untuk berkolaborasi dalam memajukan industri di negeri ini.

"Industrial Festival juga hadir sebagai upaya meningkatkan literasi seputar kebijakan dan kinerja industri serta pentingnya peran sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Adapun, Kementerian Perindustrian akan kembali menyelenggarakan Industrial Festival 2024 di Surabaya, Jawa Timur pada 4-5 Desember 2024 dengan mengusung tema Industrial Festival 2024 mengusung tema 'Are You Fit for the Future?'.

“Tema ini berfokus pada bagaimana anak muda harus menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, mulai dari dunia kerja, industri, hingga peran sosial di tengah perubahan global serta upaya Kemenperin hadir dalam mendukung hal tersebut,” ujarnya.

Sekjen Kemenperin menyampaikan, pemilihan kota Surabaya untuk menjadi lokasi puncak acara Industrial Fest 2024 ini bukan tanpa alasan. Beberapa kegiatan yang disuguhkan yaitu talkshow dunia usaha dengan tema bervariasi.

Industrial Festival 2024 juga menyajikan sembilan sesi Workshop yang berkolaborasi dengan BPSDMI, BPIPI, serta Pusat P3DN. Dalam upaya mempertemukan tenant inkubator bisnis dengan potential buyer, terdapat Mini Expo untuk produk dalam negeri yang tersertifikasi TKDN dan tersertifikasi halal, produk binaan BDI, BPIPI, BPIFK, IKMA, hingga Pemerintah Kota Surabaya sejumlah 64 tenant.

“Surabaya menjadi salah satu pusat ekonomi dan industri terbesar di Indonesia dengan sektor manufaktur yang berkembang pesat. Selain itu, berdasarkan Edurank 2023, Surabaya memiliki 27 perguruan tinggi terbaik dengan populasi Gen Z terbesar kedua di Indonesia,” ungkapnya.