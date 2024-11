Wamen PU Bidik Konstruksi SPAM Jatiluhur Regional I Rampung Tahun Ini

SPAM Jatiluhur Regional I ini juga akan mendistribusikan air ke wilayah Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti mengungkap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I ditargetkan rampung pada akhir 2024.

Bahkan, tambah Diana, pihaknya juga telah mengusulkan agar proyek SPAM Jatiluhur Regional I tersebut dapat mulai diresmikan dalam waktu dekat.

"Ini [proyek SPAM Jatiluhur] sebenarnya selesai di tahun 2024 ini. Dan kami berencana juga bakal mengusulkan untuk bisa diresmikan di akhir tahun 2024 ini," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (19/11/2024).

Adapun, SPAM Jatiluhur Regional I sendiri bakal melayani kebutuhan air untuk wilayah DKI Jakarta dengan cakupan mencapai 4.000 liter per detik yang bakal didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa.

Diana menambahkan, peresmian SPAM Jatiluhur Regional I itu juga didukung oleh sarana instalasi pengolahan air minum (IPA) di wilayah Bekasi dan Cibeet yang telah rampung. Sehingga, pemerintah saat ini hanya perlu fokus melakukan pengembangan pada sambungan rumah dan sambungan perpipaannya saja.

"Kita harapkan tahun ini kita bisa resmikan dan bisa COD, artinya bisa dimanfaatkan. Ini juga merupakan salah satu yang kita harapkan untuk menangani land subsidence," tegas Diana.

Untuk diketahui, proyek SPAM regional Jatiluhur dimulai pembangunannya pada Januari 2022 yang diprakarsai oleh Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. – PT Tirta Gemah Ripah dengan masa kerja sama 30 tahun.

Tak hanya bakal mendistribusikan air minum untuk masyarakat wilayah DKI Jakarta saja, SPAM Jatiluhur Regional I ini juga akan mendistribusikan air ke wilayah Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi sebesar 100 liter per detik, dan Kabupaten Karawang sebesar 350 liter per detik.

SPAM Regional Jatiluhur I terdiri dari sistem hulu dan sistem hilir. Di mana, sistem hulu dilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan lingkup kegiatannya meliputi pembangunan intake, pipa transmisi, instalasi pengolahan air (IPA), dan jaringan distribusi utama hingga titik serah (offtake).

Sementara itu, pembangunan sistem hilir SPAM Regional Jatiluhur I, yaitu melanjutkan perpipaan dari titik serah KPBU, meliputi pembangunan reservoir, pipa jaringan distribusi hingga ke unit pelayanan berupa sambungan rumah (SR) merupakan kewajiban Pemerintah Daeah.

Pemerintah Pusat memberikan dukungan program untuk sistem hilir SPAM Jatiluhur I melalui APBN dan SBSN pada tahun anggaran 2023-2024.