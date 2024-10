Beda Pendapat Pejabat The Fed Soal Kelanjutan Pemangkasan Suku Bunga Acuan

Empat pejabat The Fed menyatakan dukungan terhadap pemangkasan suku bunga lanjutan, namun berbeda pendapat mengenai besarannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak empat pengambil kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menyatakan dukungannya terhadap penurunan suku bunga lebih lanjut. Namun, mereka tampaknya berbeda pendapat mengenai seberapa cepat atau seberapa jauh pemotongan tersebut harus dilakukan.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024) tiga dari empat pejabat Fed, dengan alasan kekuatan ekonomi dan prospek yang tidak menentu, menyatakan preferensi untuk melakukan penurunan suku bunga secara perlahan, dengan menggunakan kata-kata seperti "sederhana" dan "bertahap" untuk menggambarkan pandangan mereka mengenai langkah yang tepat untuk penurunan suku bunga.

Sementara itu, satu orang lainnya, Presiden Fed San Francisco Mary Daly, mengatakan dia merasa kebijakan Fed sangat ketat dan tidak percaya bahwa perekonomian yang kuat, selama inflasi terus turun, akan menghalangi bank sentral untuk terus menurunkan suku bunga.

Pernyataan tersebut memberikan gambaran kecil tentang apa yang diperkirakan akan menjadi perdebatan luas namun tertutup mengenai jalur kebijakan yang tepat pada pertemuan kebijakan The Fed mendatang, pada 6-7 November.

Setelah Jumat (25/10/2024), para gubernur bank sentral AS akan melakukan pemadaman komunikasi -- tidak memberikan komentar publik mengenai pandangan kebijakan moneter mereka -- sampai The Fed mengumumkan keputusan kebijakannya pada penutupan pertemuan dua hari pada 7 November.

Presiden Fed Kansas City Jeffrey Schmid menyebut, meskipun dirinya mendukung penghapusan pembatasan kebijakan, dia lebih memilih untuk menghindari pemangkasan suku bunga yang terlalu besar.

“Hal ini terutama mengingat ketidakpastian mengenai tujuan akhir kebijakan dan keinginan saya untuk menghindari kontribusi terhadap volatilitas pasar keuangan,” kata Schmid.

Selain itu, Schmid juga yakin penurunan suku bunga seharusnya dilakukan secara bertahap dan disengaja.

Sementara itu, Presiden Fed Dallas Lorie Logan, yang berbicara pada Asosiasi Industri Sekuritas dan Pasar Keuangan di New York, membuat pernyataan serupa.

“Jika perekonomian berkembang seperti yang saya perkirakan saat ini, strategi penurunan suku bunga kebijakan secara bertahap ke tingkat yang lebih normal atau netral dapat membantu mengelola risiko dan mencapai tujuan kita,” katanya.

The Fed bulan lalu memangkas suku bunga kebijakannya sebesar setengah poin persentase, lebih besar dari perkiraan, ke kisaran 4,75% hingga 5%, mengingat melemahnya inflasi dan pasar tenaga kerja. Ini merupakan penurunan suku bunga pertama dalam empat tahun terakhir.

Proyeksi ekonomi para pengambil kebijakan The Fed yang diterbitkan pada saat itu menunjukkan bahwa sebagian besar pihak berpikir lebih jauh, dan kemungkinan penurunan suku bunga dalam skala yang lebih kecil, akan tepat dilakukan.

Sejak saat itu, penjualan ritel yang kuat dan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih besar dari perkiraan pada September telah meningkatkan spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunganya lebih lambat lagi.

Pasar bahkan juga memperhitungkan kemungkinan pemangkasan suku bunga akan berhenti sejenak pada pertemuan penetapan suku bunga bulan depan atau pada Desember.

Sementara itu, Daly, dalam wawancara webcast dengan Wall Street Journal, tidak memberikan indikasi bahwa dia akan mendukung jeda tersebut. Daly menyebut, dirinya belum melihat informasi apa pun yang menunjukkan The Fed tidak akan terus menurunkan suku bunga secara konsisten untuk mencapai ekspansi yang tahan lama.

“Ini adalah tingkat suku bunga yang sangat ketat untuk perekonomian yang sudah berada di jalur menuju inflasi 2%, dan saya tidak ingin melihat pasar tenaga kerja semakin melambat,” ujar Daly.

The Fed, tambahnya, harus berpikiran terbuka terhadap kemungkinan bahwa pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat memungkinkan perekonomian tumbuh lebih cepat tanpa mendorong inflasi, sehingga memungkinkan bank sentral untuk terus menurunkan suku bunga.

Dari empat pejabat Fed yang berbicara pada Senin (21/10/2024), Daly adalah satu-satunya orang di Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) yang memiliki hak voting, meskipun semua pembuat kebijakan menghadiri pertemuan dan menyuarakan pendapat.

Sementara itu, Presiden Fed Minneapolis, Neel Kashkari, tampaknya mendukung pendekatan penurunan suku bunga secara perlahan, mengulangi seruannya untuk penurunan suku bunga sederhana selama beberapa kuartal berikutnya.

Dia mengatakan kekuatan perekonomian menunjukkan titik akhir untuk suku bunga kebijakan – yang dikenal sebagai suku bunga netral, di mana biaya pinjaman tidak memperlambat atau merangsang pertumbuhan – mungkin lebih tinggi dibandingkan di masa lalu, sebuah poin yang juga dikemukakan Schmid .

“Kami ingin menjaga pasar tenaga kerja tetap kuat dan kami ingin inflasi kembali turun ke target 2% dan jalur suku bunga yang tepat akan bergantung pada data,”kata Kashkari.

Namun Kashkari mengatakan bahwa kemerosotan tajam di pasar tenaga kerja dapat mendorongnya untuk melakukan pemotongan yang lebih cepat.

“Jika kita melihat pelemahan ini, sebagai bukti nyata bahwa pasar tenaga kerja melemah dengan cepat, maka sebagai salah satu pengambil kebijakan, hal ini akan memberi tahu saya, mungkin kita harus menurunkan suku bunga lebih cepat dari yang saya perkirakan saat ini,” ujarnya