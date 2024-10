Trump Sebut Presiden AS Seharusnya Dilibatkan dalam Keputusan Suku Bunga The Fed

Donald Trump menyebut presiden AS seharusnya memiliki hak untuk memberi pendapat kepada bank sentral, The Fed, tentang kebijakan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kandidat presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, menyebut presiden seharusnya memiliki hak untuk memberi pendapat kepada bank sentral, The Fed, tentang kebijakan suku bunga. Namun, dia tidak akan memerintahkan The Fed untuk mengambil sebuah tindakan.

Pernyataan tersebut merupakan indikasi pelunakan Trump terkait keterlibatannya dalam pengambilan keputusan kebijakan The Fed.

“Saya rasa saya punya hak untuk mengatakan saya pikir Anda harus naik atau turun sedikit. Saya rasa saya tidak boleh memesannya, tapi saya rasa saya punya hak untuk memberi komentar apakah saya boleh atau tidak. suku bunga harus naik atau turun,” kata Trump dalam wawancara Bloomberg News di Chicago Economic Club dikutip dari Reuters, Rabu (16/10/2024).

Dalam komentar sebelumnya, Trump secara lebih eksplisit menyatakan bahwa dia yakin presiden setidaknya harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan suku bunga The Fed.

Langkah Trump dalam menangani bank sentral AS jika dia memenangkan masa jabatan empat tahun kedua sebagai presiden telah menjadi perhatian besar di kalangan ekonomi dan Wall Street menyusul laporan awal tahun ini bahwa sekelompok sekutunya telah menyusun proposal yang bertujuan untuk mengikis independensi The Fed jika dia menang.

Proposal kelompok tersebut menegaskan bahwa Trump harus diajak berkonsultasi mengenai keputusan suku bunga, dan proposal peraturan perbankan Fed harus ditinjau oleh Gedung Putih.

Ketua The Fed dan enam anggota dewan gubernur lainnya dicalonkan oleh presiden dan harus mendapat konfirmasi dari Senat. Presiden dari 12 bank regional Fed dipilih oleh dewan direksi mereka sendiri, dan harus mendapat persetujuan dari dewan Fed.

Namun, The Fed mempunyai independensi operasional yang besar dalam mengambil keputusan kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap arah perekonomian terbesar di dunia dan pasar aset global.

Salah satu faktor yang mendukung status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia, misalnya, adalah kemampuan The Fed untuk menetapkan kebijakan moneternya sendiri tanpa pengawasan politik.

Status tersebut, pada gilirannya, adalah kunci untuk memberikan pemerintah AS kemampuan yang hampir tidak terkendali untuk meminjam di pasar obligasi global dengan suku bunga yang relatif rendah meskipun memiliki beban utang sebesar $35 triliun, yang disebut sebagai hak istimewa yang sangat tinggi.

Dalam wawancara tersebut, Trump menolak untuk menjawab secara langsung pertanyaan tentang apakah dia akan mencoba memecat Ketua Fed Jerome Powell, yang pertama kali ditunjuk Trump untuk menjalankan bank sentral AS.

Namun, Trump kemudian mencaci-maki Powell dan mengancam akan memecatnya karena menaikkan suku bunga.

“Saya melakukannya karena dia mempertahankan suku bunga terlalu tinggi, dan saya benar,” kata Trump mengenai ancamannya selama berada di Gedung Putih untuk mencoba memecat Powell.

Baik Trump atau saingannya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Wakil Presiden Kamala Harris, akan memiliki kesempatan untuk menunjuk ketua Fed baru ketika masa jabatan Powell berakhir pada tahun 2026.