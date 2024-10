Profil Purnomo Yusgiantoro, Menteri Era Gusdur-SBY yang Jadi Penasihat Prabowo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat khusus di bidang energi, Selasa (22/10/2024).



"Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. sebagai penasihat khusus presiden bidang energi," bunyi Keputusan Presiden yang dibacakan sebelum pelantikan.



Purnomo ditunjuk sebagai penasihat khusus presiden bersama enam orang lainnya. Adapun, enam orang itu yakni Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan.



Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penasihat khusus presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Dudung Abdurachman sebagai penasihat khusus presiden bidang ketahanan nasional, dan Bambang Brodjonegoro sebagai penasihat khusus presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional.



Kemudian, Muhadjir Effendy sebagai penasihat khusus presiden bidang haji dan Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus presiden bidang kesehatan.



Lebih lanjut, Purnomo Yusgiantoro bukan lah nama baru di bidang energi Tanah Air. Purnomo merupakan mantan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) selama tiga periode berturut-turut dari 2000 hingga 2009.



Dia juga pernah menjabat sebagai menteri pertahanan antara 2009 dan 2014. Di ranah global, Purnomo menjabat sebagai gubernur Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC).



Melansir website PYC, Purnomo juga pernah mengemban tanggung jawab sebagai ketua Asean Ministers of Energy Meeting (AMEM). Dia melanjutkan pengabdiannya pada pengembangan sektor energi dengan mendirikan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) pada tahun 2016.



PYC adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada penelitian independen dan mendalam. Penelitian itu khususnya guna memberikan solusi kebijakan dan/atau rekomendasi di bidang energi dan sumber daya alam di tingkat lokal, nasional dan global.



Di bidang pendidikan, Purnomo memperoleh gelar sarjana (Ir) dari Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Lalu, meraih gelar MSc di bidang teknik dari Colorado School of Mines, AS.



Dia juga meraih gelar MA di bidang ekonomi dari University of Colorado, AS dan PhD di bidang ekonomi mineral dari Colorado School of Mines, AS.



Sejak 2014, Purnomo banyak mendedikasikan waktunya, ilmu, dan kemampuannya untuk mengajar mata pelajaran ekonomi energi di ITB. Selain itu, Purnomo adalah Co-Founder Universitas Pertahanan (Unhan). Di universitas tersebut, dia mengajar mata kuliah ketahanan energi hingga saat ini.