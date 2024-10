Harga Pangan 7 Oktober 2024: Harga Beras Turun, Telur Ayam Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mayoritas komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional mengalami peningkatan harga dibanding hari sebelumnya. Hanya beras, kedelai, bawang, cabai, dan tepung yang tercatat turun harga pagi ini, Senin (7/10/2024).

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, Senin (7/10/2024), pukul 07.09 WIB, harga berbagai jenis beras tercatat mengalami penurunan. Pagi ini, harga beras premium dibanderol sebesar Rp15.120 per kilogram atau turun 2,58% dibanding hari sebelumnya.

Harga beras medium turun signifikan 3,46% menjadi Rp13.100 per kilogram dan harga beras SPHP mengalami penurunan sebesar 1,27% menjadi Rp12.410 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor di tingkat pedagang eceran dipatok sebesar Rp10.470 per kilogram atau turun sebesar 2,70%. Harga bawang merah berada di level Rp27.490 per kilogram atau turun signifikan 3,27%, sedangkan bawang putih bonggol masih dijual sebesar Rp39.660 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Bapanas merekam harga cabai merah keriting turun 3,21% menjadi Rp29.830 per kilogram dan cabai rawit merah turun 1,07% menjadi Rp44.340 per kilogram.

Selanjutnya, harga tepung terigu curah turun 1,38% menjadi Rp10.030 per kilogram dan tepung terigu kemasan non curah dipatok sebesar Rp12.990 per kilogram pagi ini atau turun 0,84% dibanding hari sebelumnya.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Pagi ini, harga daging sapi murni dibanderol sebesar Rp135.090 per kilogram atau naik 0,22%.

Berbagai produk unggas juga mengalami kenaikan harga. Tercatat harga daging ayam ras naik signifikan sebesar 3,23% menjadi Rp35.510 per kilogram dan telur ayam ras naik 0,46% menjadi Rp28.510 per kilogram.

Harga jagung di tingkat peternak naik 1,83% menjadi Rp6.130 per kilogram. Harga garam halus beryodium dipatok sebesar Rp11.920 per kilogram atau naik 3,03% dari hari sebelumnya.

Kemudian, harga gula konsumsi naik signifikan 2,41% menjadi Rp18.290 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan sederhana terkerek 3,04% menjadi Rp18.660 per liter dan minyak goreng curah naik 0,55% menjadi Rp16.470 per liter.

Kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis ikan. Di tingkat pedagang eceran, harga ikan kembung melonjak tajam sebesar 10,99% menjadi Rp41.000 per kilogram.

Harga ikan tongkol terkerek sebesar 8,05% menjadi Rp33.680 per kilogram, dan harga ikan bandeng dipatok sebesar Rp36.420 per kilogram atau naik signifikan sebesar 10,46% dibanding hari sebelumnya.