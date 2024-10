Harga Pangan Sepekan: Beras, Cabai, hingga Bawang Melonjak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional mengalami kenaikan selama sepekan terakhir atau periode 30 September - 6 Oktober 2024.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (6/10/2024) pukul 07.22 WIB harga beras premium naik 1,10% menjadi Rp15.680 per kilogram (kg) dan dan beras SPHP naik 0,48% menjadi Rp12.620 per kg.

Sementara, harga beras medium stagnan Rp13.580 per kg. Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, masing-masing naik 3,37% menjadi Rp29.450 per kg dan naik 1,43% menjadi Rp40.350 per kg.

Harga pangan lainnya yang naik yaitu cabai rawit merah naik sebesar 0,18% menjadi Rp44.510per kg. Adapun, harga cabai merah keriting turun 0,55% menjadi Rp30.730 per kg.

Tak hanya itu, harga daging ayam ras mengalami penurunan 0,23% menjadi Rp34.440 per kg. Sementara itu, harga daging sapi murni turun 0,50% menjadi Rp133.690 per kg dan harga telur ayam naik 6,39% menjadi Rp30.290 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,56% menjadi Rp10.830 per kg dan harga gula konsumsi naik 0,50% menjadi Rp18.020 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik 1,37% menjadi Rp18.450 per liter, sedangkan harga minyak goreng curah turun 0,85% menjadi Rp16.260 per liter.

Lebih lanjut, harga pangan jagung tingkat peternak naik 4,68% menjadi Rp6.260 per kg dan harga tepung terigu curah turun 0,39% menjadi Rp10.110 per kg. Sedangkan tepung terigu kemasan naik 0,08% menjadi Rp13.100 per kg.

Untuk harga pangan ikan bervariasi. Harga ikan kembung turun 0,54% menjadi Rp36.750 per kg, harga ikan tongkol naik 0,35% menjadi Rp31.310 per kg, dan ikan bandeng turun 13.88% menjadi Rp28.660 per kg.