Top 5 News Bisnisindonesia.id: Proyek Properti IKN hingga Blusukan Tangkap Cuan

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (26/9/2024).

1. Membaca Prospek Proyek Properti di IKN Usai Realisasi Komitmen Investor Asing

Dimulainya pembangunan properti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh investor asing memberikan kepercayaan tersendiri terhadap keberlanjutan megaproyek tersebut.

Tiga investor asing itu yakni Delonix Group (China) senilai Rp500 miliar, Magnum Estate (Rusia) senilai Rp300 miliar, dan Australian Independent School (Australia) Rp150 miliar.

Delonix akan membangun kawasan mixed used bernama Delonix Nusantara dengan nilai investasi Rp500 miliar di atas lahan seluas 24.000 meter persegi, mencakup pembangunan hotel, service apartemen, pusat perbelanjaan dan perkantoran hingga pusat olahraga dan kebugaran.

Magnum Estate akan membangun hunian mewah eksklusif bernama Magnum Resort Nusantara di atas lahan 1,3 hektare. Hunian ini akan memberikan pilihan properti berkualitas dan kepada masyarakat yang ingin tinggal di IKN.

Adapun Australia Independent School (AIS), sekolah internasional ini akan dibangun di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dan memiliki kapasitas untuk menampung 750 siswa dari mulai preschool sampai ke jenjang high school.

2. Di Balik Ekspansi Bosch Home Experience Center ke Surabaya

Bosch Home Appliances Indonesia membuka Home Experience Center di Surabaya, Rabu (25/9/2024), setelah meresmikan fasilitas serupa di Indonesia Design Centre (IDD), Jakarta.

Bosch Home Experience Center merupakan gerai yang menampilkan beragam produk peralatan rumah tangga Bosch, mulai dari oven, kompor, cooker hood, microwave, dishwasher, kulkas, mesin cuci, mesin pengering, vacuum cleaner, hingga mesin kopi dan pemanggang roti.

Presiden Direktur Bosch Home Appliances Indonesia, Anil Narula mengatakan bahwa misi utama Bosch Home Appliances adalah meningkatkan kualitas hidup melalui peralatan rumah tangga yang multifungsi dan estetik.

"Peluncuran Home Experience Center di Surabaya adalah langkah besar dalam mewujudkan komitmen tersebut. Kami bertekad memberikan setiap pelanggan pengalaman terbaik dalam menemukan produk terbaru, desain modern, dan teknologi ramah lingkungan, menjadikannya destinasi utama untuk merancang hunian sesuai gaya hidup,” ujar Anil.

Bosch Home Experience Center di Surabaya berlokasi di Agora Showroom, yang merupakan kawasan eksklusif untuk furnitur dan desain interior.

3. Beda Arah OPEC vs Konsesus Soal Ramalan Harga Minyak

Permintaan minyak global diproyeksi akan tumbuh hingga 2050 di tengah upaya dunia untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Situasi tersebut diamini oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Mengutip Bloomberg pada Rabu (25/9/2024), dalam laporan terbarunya, OPEC memproyeksikan konsumsi minyak dunia meningkat 17,9 juta barel per hari, atau sekitar 18%, menjadi 120,1 juta barel per hari pada 2050.

Laporan ini juga mengerek proyeksi dua dekade ke depan dari laporan tahun lalu. OPEC mengatakan prospek minyak yang semakin bullish mencerminkan kondisi pascaguncangan energi pada 2022, negara-negara maju sedang mengevaluasi kembali transisi dari bahan bakar fosil karena mereka menyadari perlunya keamanan energi.

Pada saat yang sama, negara-negara berkembang mendorong akses terhadap bahan bakar yang terjangkau.

Laporan OPEC menyebut, pada 2030, penggunaan minyak dunia akan meningkat sebesar 11,1 juta barel per hari menjadi rata-rata 113,3 juta barel per hari. Jumlah tersebut 1,3 juta per hari lebih banyak dibandingkan perkiraan tahun lalu, yang telah meningkatkan perkiraan dari tahun sebelumnya.

4. Kendala Emiten Unggas Terpampang Kian Nyata

Bayang-bayang kendala emiten unggas terpampang kian nyata. Pelaku usaha diprediksi mendapat hambatan dari pasokan bahan baku yang disebabkan peningkatan curah hujan oleh La Nina.

Padahal, perusahaan di sektor tersebut sedang berada dalam tren positif. Kinerja mereka apik dan menunggu berkah dari kebijakan andalan pemerintah soal makan bergizi gratis.

Setidaknya ada lima emiten unggas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Semuanya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA), PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN), PT Janu Putra Sejahtera Tbk (AYAM), PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN), dan PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU).

JPFA memiliki kinerja terbaik dengan laba bersih meroket 1.704% secara tahunan (YoY) menjadi Rp1,47 triliun, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp81,97 miliar.

Selanjutnya adalah Malindo Feedmill yang keuntungannya terbang 323,76% menjadi Rp292,27 miliar, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 yang rugi Rp130,62 miliar.

5. Blusukan Menangkap Cuan Bus Angkutan

Hino Motors menyerahkan Bus 115 SDBL Primecab L kepada pemiliknya PT Raflesia Nusantara (i Hotel) di Batam, setelah melakukan handover unit serupa kepada pembelinya di Palu, Sulawesi Tengah.

Bersama dealer resmi PT Rodamas Makmur Motor (Indomobil Batam), PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menggelar handover ceremony Hino Bus 115 SDBL Primecab L kepada PT Raflesia Nusantara (i Hotel), Selasa (24/9/2024).

Guntur Nugraha, Bus Departement Head HMSI, secara simbolis menyerahkan kunci bus kepada General Manager PT Raflesia Nusantara, Winston Toh, yang didampingi oleh Kurnia, Purchasing Manager serta disaksikan Fengky, Kepala Cabang PT Rodamas Makmur Motor.

Setelah itu, tim i Hotel bersama dengan pengusaha wisata dan bus di Kota Batam menjajal performa bus tersebut. "Kami bangga dapat menyediakan transportasi berkualitas bagi tamu-tamu hotel kami," ungkap Winston Toh.

Hino Bus 115 SDBL Primecab L merupakan tipe microbus dengan konfigurasi siap pakai yang memudahkan para pelanggan langsung menggunakannya tanpa perlu melakukan modifikasi tambahan karena sasis dan bodi sudah dijual satu kesatuan.