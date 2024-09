Babak Awal Penjurian Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Babak awal penjurian ajang Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 telah digelar pada hari ini, Kamis (12/9/2024) di Wisma Bisnis Indonesia. Ini merupakan kali ketiga Bisnis Indonesia melakukan ajang BILA sejak 2022 silam.

Dalam tahap awal penjurian, penentuan tema masih dalam tahap diskusi. Namun, sistem penilaian merupakan dasar penting dalam ajang BILA 2024.

Dewan Juri BILA 2024 Bobby Gafur Umar menjelaskan bahwa ajang ini akan terbagi menjadi kategori kelompok perusahaan terbuka, perusahaan non-terbuka, hingga dari kategori bisnis logistik.

Namun, Bobby yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin itu mengaku ada sedikit kendala dalam penjurian ini. Sebab, untuk kategori kelompok perusahaan terbuka memiliki data yang lebih mudah diakses untuk pembobotan penjurian.

“Pembobotan itu penting sekali, mana yang nilai bobotnya persentase lebih besar. Tentunya sedang disusun, kami sudah kasih masukan,” kata Bobby saat ditemui seusai penjurian Bisnis Indonesia Logistics Awards (BILA) 2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Untuk pengelompokan non-terbuka. Menurutnya, kelompok ini menjadi tantangan tersendiri dalam mencari data lantara perusahaan tersebut bukan perusahaan terbuka. Kemudian, untuk pengelompokan kategori dari bisnis logistik, mulai dari operator pelabuhan, penyediaan logistik, pengangkutan darat, laut, komoditi, hingga migas.

Menurut Bobby, ajang BILA 2024 merupakan gelaran yang bagus karena industri logistik sangat memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. “Jadi yang kita mau lihat, yang dinilai ini tentunya adalah perusahaan-perusahaan yang memang bisa masuk dalam kategori perusahaan terbaik di Indonesia untuk mendukung kebutuhan itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bobby menambahkan dewan juri juga sudah menambahkan sederet masukan untuk kelangsungan ajang BILA 2024 dan diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat.

Perlu diketahui, dalam ajang BILA 2024, Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto didapuk menjadi Ketua Dewan Juri BILA 2024.

Adapun, susunan anggota Dewan Juri BILA 2024 antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar. Lalu, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/LFA) Ketua Dewan Pembina FIATA Yukki Nugrahawan yang diwakili Sekjen DPP ALFI/LFA Iman Gandimihardja, serta Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto.

Jika menengok pada gelaran BILA 2023, terdapat 11 kategori penghargaan yang dimenangkan sejumlah pemain logistik ditambah 2 kategori penghargaan khusus.

Perinciannya, Trucking Company of the Year, Shipping Company of the Year, Airfreight Forwarder of the Year. Kemudian, ada Seafreight Forwarder of the Year, Warehouse Provider of the Year, 3PL of the Year, dan IT-Based Logistic Company of the Year.

Serta, ada kategori Non-Container Terminal Operator of the Year, Container Terminal Operator of the Year, CEO of the Year, dan Supply Chain Innovator of the Year (Company).