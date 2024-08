Harga Pangan 18 Agustus: Bawang Masih Tinggi, Telur Berangsur Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Rata-rata harga nasional sejumlah komoditas pangan parkir di level bervariasi pada hari ini, Minggu (18/8/2024).

Mengutip tabel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada pukul 09.31 WIB, harga bawang merah masih naik 2,70% menjadi Rp26.040 per kg. Diikuti dengan harga bawang putih bonggol naik 0,78% menjadi Rp40.700 per kg.

Cabai merah keriting menjadi komoditas yang mengalami tren naik harga, meningkat 0,49% menjadi Rp44.790 per kg. Sedangkan, cabai rawit merah turun 1,62% menjadi Rp60.650 per kg.

Daging sapi murni juga naik 0,68% menjadi Rp135.820. Kemudian, daging ayam ras turun 2,43% menjadi Rp34.150 dan telur ayam ras turun 0,07% menjadi Rp28.670 per kg.

Komoditas sumber protein lainnya yakni ikan kembung masih naik 3,35% menjadi Rp37.610 per kg, ikan tongkol turun 3,30% menjadi Rp30.150 per kg, dan ikan bandeng turun 2,03% menjadi Rp31.580 per kg.

Sumber pangan pokok yakni beras medium turun 0,22% menjadi Rp13.530 per kg. Sedangkan, harga beras premium dan beras SPHP Stagnan masing-masing di level Rp15.540 per kg dan Rp12.590 per kg.

Gula konsumsi naik 1,12% menjadi Rp18.100 dan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,17% menjadi Rp18.010 per liter. Kemudian, minyak goreng curah turun 0,62% menjadi Rp15.920 per liter.

Selanjutnya, tepung terigu curah turun 0,78% menjadi Rp10.170 per kg. Sedangkan tepung terigu kemasan non-curah naik 0,15% menjadi Rp13.310 dan garam halus beryodium nik 0,35% menjadi Rp11.570 per kg.

Terakhir, kedelai biji kering (impor) juga naik tipis 0,08% menjadi Rp11.960 serta jagung TK peternak turun 0,17% menjadi Rp5.790 per kg.