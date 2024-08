Harga Pangan 16 Agustus: Harga Beras Masih Tinggi Jelang HUT ke-79 RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan secara rata-rata nasional mengalami kenaikan menjelang HUT ke-79 RI. Komoditas itu di antaranya beras, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, hingga ikan.

Merujuk Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (16/8/2024), berbagai jenis beras mengalami kenaikan harga. Di tingkat pedagang eceran, harga beras premium naik 1,67% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp15.820 per kilogram.

Harga beras medium naik 1,03% menjadi Rp13.730 per kilogram, dan harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.720 per kilogram atau naik 1,19% dibanding hari sebelumnya.

Harga kedelai biji kering impor naik sebesar 2,77% dari hari sebelumnya menjadi Rp12.240 per kilogram. Harga bawang merah naik signifikan 2,64% menjadi Rp26.470 per kilogram dan bawang putih bonggol naik sebesar 1,81% menjadi Rp40.510 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Bapanas mencatat, harga cabai merah keriting naik sebesar 1,80% menjadi Rp46.280 per kilogram dan cabai rawit merah naik 1,47% menjadi Rp64.830 per kilogram.

Di tingkat pedagang eceran, harga daging turut terkerek. Pagi ini harga daging sapi murni dipatok sebesar Rp136.030 per kilogram atau meningkat 0,53% dibanding hari sebelumnya dan daging ayam ras naik 0,60% menjadi Rp35.310 per kilogram. Harga telur ayam ras terkerek 1,29% menjadi Rp29.100 per kilogram.

Bapanas juga melaporkan bahwa harga tepung terigu curah naik tipis 0,39% menjadi Rp10.280 per kilogram dan jagung di tingkat peternak naik signifikan sebesar 6,77% menjadi Rp6.150 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lainnya. Harga ikan kembung naik signifikan 3,04% menjadi Rp38.310 per kilogram dan ikan tongkol naik 2,62% menjadi Rp32.450 per kilogram.

Di tengah meningkatnya sejumlah harga komoditas pangan, beberapa komoditas lainnya dilaporkan turun. Di tingkat pedagang eceran, harga minyak goreng kemasan sederhana turun tipis 0,50% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp17.900 per liter.

Harga minyak goreng curah turun 0,44% menjadi Rp16.020 per liter, ikan bandeng turun 1,57% menjadi Rp32.630 per kilogram, garam halus beryodium turun 0,17% menjadi Rp11.420 per kilogram, dan tepung terigu kemasan non curah turun 0,37% menjadi Rp13.290 per kilogram.

Adapun, harga gula pasir pagi ini dilaporkan tidak mengalami perubahan alias stabil di level Rp17.910 per kilogram.