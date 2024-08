Harga Pangan Hari Ini 9 Agustus: Beras Premium Naik, Bawang Merah Anjlok

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan harga rata-rata secara nasional seperti beras premium, bawang putih, dan daging sapi.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (9/8/2024) pukul 10.00 WIB, rata-rata harga beras premium mengalami kenaikan 0,19% menjadi Rp15.560 per kilogram. Harga beras premium saat ini masih di rentang harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14.900-Rp15.800 per kilogram.

Selain itu, rata-rata harga bawang putih naik 0,25% ke level Rp39.900 per kilogram. Begitupun dengan harga daging sapi murni naik 0,43% menjadi Rp135.850 per kilogram. Rata-rata harga jagung pakan di tingkat peternak juga naik 2,29% ke level Rp5.800 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas bahan pangan lainnya seperti beras medium, bawang merah, daging ayam, dan cabai justru melandai.

Rata-rata harga beras medium hari ini turun 0,29% ke level Rp13.550 per kilogram. Meskipun turun, harga beras medium saat ini masih berada di atas rentang HET yang ditetapkan Rp12.500-Rp13.500 per kilogram.

Harga bawang merah juga terpantau merosot 1,79% ke level Rp25.860 per kilogram. Rata-rata harga cabai-cabaian juga kompak turun.

Harga cabai merah keriting hari ini turun tipis 0,98% menjadi Rp44.540 per kilogram dan cabai rawit merah turun 2,31% ke level Rp67.390 per kilogram.

Selanjutnya, penurunan harga juga terjadi pada komoditas pangan sumber protein dari unggas. Rata-rata daging ayam ras hari ini harganya turun 1,31% menjadi Rp34.560 per kilogram dan telur ayam turun 0,35% menjadi Rp28.780 per kilogram.

Adapun, komoditas sembako seperti gula, terigu dan minyak goreng juga terpantau mengalami penurunan harga.

Rata-rata harga gula pasir hari ini turun 0,39% menjadi Rp17.880 per kilogram. Begitupun harga minyak goreng kemasan maupun curah ikut turun.

Harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,61% ke level Rp17.920 per liter dan minyak goreng curah turun 0,93% ke level Rp15.940 per liter.

Harga tepung terigu curah melandai 1,46% ke level Rp10.120 per kilogram dan tepung terigu kemasan harganya turun 0,83% menjadi Rp13.200 per kilogram. Rata-rata harga biji kedelai impor juga merosot 0,33% ke level Rp11.920 per kilogram.

Selain itu, harga beras stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) Bulog saat ini turun 0,16% ke level Rp12.570. Harga beras SPHP Bulog tersebut rata-rata masih di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram.