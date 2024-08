Harga Pangan Hari Ini 7 Agustus: Harga Beras dan Telur Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan terpantau mengalami tren kenaikan harga hari ini, Rabu (7/8/2024). Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, bawang putih hingga telur.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras premium hari ini, Rabu 7 Agustus 2024 pukul 09.45 WIB terpantau di level Rp15.650 per kilogram atau naik 0,64%. Selain itu, harga beras medium juga naik 0,15% menjadi Rp13.610 per kilogram.

Adapun, rata-rata harga beras premium masih di dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yaitu sekitar Rp14.900 - Rp15.800 per kilogram. Sementara harga beras medium rata-rata sudah di atas HET yang ditetapkan yaitu sekitar Rp12.500 - Rp13.500 per kilogram.

Selain itu, harga beras stabilisasi pasokan dan harga (SPHP) Bulog rata-rata hari ini naik 0,08% menjadi ke level Rp12.590 per kilogram. Harga beras SPHP Bulog telah berada di atas HET yang ditetapkan yaitu Rp12.500 per kilogram.

Harga bawang-bawangan juga kompak naik. Rata-rata harga bawang merah hari ini naik 0,68% menjadi Rp26.500 per kilogram dan bawang putih harganya naik 1,78% menjadi Rp40.500 per kilogram.

Harga cabai merah keriting terpantau naik 0,74% menjadi Rp44.680 per kilogram. Rata-rata harga gula pasir dan minyak goreng kemasan sederhana Rata-rata harga gula pasir hari ini naik 0,11% menjadi Rp17.950 per kilogram.

Komoditas pangan sumber protein hewani seperti daging sapi dan telur turut mengalami kenaikan harga. Rata-rata harga daging sapi naik 0,14% menjadi Rp135.510 per kilogram dan harga telur ayam naik 0,24% menjadi Rp29.050 per kilogram.

Kemudian, harga jagung pakan di tingkat peternak juga naik 0,17% menjadi Rp5.730 per kilogram.

Sementara, komoditas pangan yang terpantau mengalami tren penurunan harga yaitu kedelai impor, cabai rawit merah, daging ayam, minyak goreng dan tepung terigu.

Rata-rata harga kedelai impor hari ini turun 0,25% menjadi Rp11.930 per kilogram. Begitu pun dengan harga cabai rawit merah turun tipis 0,61% ke level Rp69.540 per kilogram.

Adapun, harga minyak goreng kemasan sederhana melandai 0,5%% menjadi Rp17.940 per liter. Selain itu, harga minyak goreng curah turun 1,18% menjadi Rp15.870 per liter.

Rata-rata harga tepung terigu curah turun tipis 1,95% menjadi Rp10.080 per kilogram dan tepung terigu kemasan harganya turun 1,13% menjadi Rp13.170 per kilogram. Begitupun dengan harga daging ayam hari ini turun 0,26% menjadi Rp34.850 per kilogram.