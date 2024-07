ASDP Basmi Calo Tiket Feri, Kini Penumpang Wajib Beli Tiket Online

PT ASDP Indonesia Ferry mewajibkan penumpang membeli tiket kapal feri via online untuk memberantas calo.

Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini mewajibkan pengguna jasa membeli tiket kapal feri penyeberangan secara online melalui aplikasi Ferizy untuk mencegah adanya calo.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan, kebijakan ini diberlakukan seiring dengan diluncurkannya program "Say No to Calo" mulai Juli 2024. Shelvy mengatakan, program ini akan berlaku di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Shelvy menjelaskan, program ini bertujuan untuk melindungi pengguna jasa dari praktek percaloan. Dia menuturkan, kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket kapal feri dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi.

“Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi concern kami untuk dibenahi," jelas Shelvy dalam keterangan resminya, Senin (8/7/2024).

Shelvy melanjutkan, ASDP secara aktif berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket feri secara online via Ferizy. Hal ini terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

Apalagi, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di Cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Dia menjelaskan, saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Selain itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy. Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

Shelvy menambahkan, ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket ferry sekarang dapat dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet.

Dia melanjutkan, mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Hal ini memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo,” pungkasnya.