Harga Pangan 14 Juni: Beras, Telur hingga Cabai Naik Jelang Iduladha 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah komoditas pangan terpantau mengalami tren kenaikan harga jelang Iduladha 2024. Di antaranya seperti beras, telur, daging ayam dan cabai.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) rata-rata harga beras premium secara nasional per hari ini, Jumat 14 Juni 2024 pukul 09.40 WIB mengalami kenaikan 1,1% menjadi Rp15.580 per kilogram. Begitupun, harga beras medium juga naik tipis 0,3% menjadi Rp13.400 per kilogram.

Harga beras saat ini masih berada di rentang Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru yang ditetapkan Bapanas dalam Perbadan No.5/2024 sebesar Rp12.500-Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900-Rp15.800 per kilogram untuk beras premium.

Selain beras, harga cabai-cabaian juga terpantau naik jelang lebaran kurban. Rata-rata harga cabai merah keriting hari ini naik Rp2.290 menjadi Rp56.540 per kilogram dan cabai rawit merah naik Rp1.430 menjadi Rp51.820 per kilogram.

Adapun, harga bawang putih masih cenderung tinggi di level Rp42.340 per kilogram atau naik Rp190. Harga kedelai impor hari ini naik tipis 0,17% menjadi Rp12.100 per kilogram.

Komoditas pangan sumber protein hewani juga kompak naik. Rata-rata harga daging sapi murni hari ini naik 1,41% menjadi Rp137.750 per kilogram.

Harga daging ayam dan telur pun mengalami tren kenaikan jelang Iduladha. Rata-rata harga daging ayam hari ini naik 1,31% menjadi Rp37.110 per kilogram dan harga rata-rata telur naik 2,39% menjadi Rp30.370 per kilogram.

Selain itu, harga sembako seperti minyak goreng kemasan dan gula pasir terpantau naik. Rata-rata harga gula pasir hari ini naik Rp120 menjadi Rp18.300 per kilogram. Begitupun dengan harga minyak goreng kemasan sederhana hari ini naik Rp110 menjadi Rp18.040 per liter.

Sementara itu, sejumlah bahan pangan yang mengalami tren penurunan harga hari ini antara lain, bawang merah, tepung terigu, minyak goreng curah dan jagung.

Harga tepung terigu curah hari ini turun Rp110 menjadi Rp10.230 per kilogram dan tepung terigu kemasan harganya turun tipis 0,67% menjadi Rp13.320 per kilogram.

Harga minyak goreng curah hari ini turun tipis 0,19% di level Rp15.790 per liter. Adapun, harga jagung pakan di tingkat peternak masih mengalami tren penurunan seiring pasokan yang melimpah. Rata-rata harga jagung pakan hari ini di tingkat peternak turun 0,71% menjadi Rp5.620 per kilogram.

