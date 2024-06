Harga Pangan Hari Ini 8 Juni 2024: Beras Naik Lagi, Gula & Bawang Masih Mahal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan harga pangan terpantau mengalami tren kenaikan harga rata-rata secara nasional seperti beras, bawang merah, minyak goreng kemasan, gula dan telur.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu 8 Juni 2024 pukul 08.25 WIB, rata-rata harga beras premium mengalami kenaikan Rp120 menjadi Rp15.560 per kilogram. Begitupun dengan harga beras medium naik tipis 0,22% menjadi Rp13.420 per kilogram.

Adapun, sejak kemarin Bapanas telah resmi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras terbaru melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.5/2024. HET beras medium saat ini ditetapkan Rp12.500 - Rp13.500 per kilogram tergantung wilayah, dan HET beras premium Rp14.900 - Rp15.800 per kilogram tergantung wilayah.

Selain itu, harga bawang-bawangan juga kompak naik. Rata-rata harga bawang merah hari ini naik 0,34% menjadi Rp44.050 per kilogram dan harga bawang putih bonggol naik 1,37% menjadi Rp42.900 per kilogram.

Harga rata-rata produk unggas seperti telur dan daging ayam ikut naik. Harga rata-rata daging ayam hari ini naik 2,7% menjadi Rp37.620 per kilogram dan harga telur naik 2,02% menjadi Rp30.300 per kilogram.

Adapun, harga gula pasir dan minyak goreng kemasan juga mengalami tren kenaikan. Rata-rata harga gula pasir di tingkat konsumen har ini naik 1,26% menjadi Rp18.440 per kilogram dan harga minyak goreng kemasan sederhana naik 2,3% menjadi Rp18.250 per kilogram.

Harga tepung terigu baik curah maupun kemasan mengalami tren kenaikan harga. Rata-rata harga tepung terigu curah hari ini naik tipis 0,58% menjadi Rp10.410 per kilogram dan harga tepung terigu kemasan naik 1,5% menjadi Rp13.540 per kilogram. Selain itu, harga kedelai impor hari ini naik 2,15% menjadi 12.350 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan yang mengalami tren penurunan harga antara lain cabai, daging sapi, minyak goreng curah, dan jagung pakan.

Rata-rata harga cabai merah keriting hari ini turun 3% menjadi Rp47.590 per kilogram. Harga cabai rawit merah hari ini juga turun Rp340 menjadi Rp46.390 per kilogram.

Harga minyak goreng curah hari ini turun 1,77% menjadi Rp15.530 per kilogram dan harga jagung pakan di tingkat peternak juga turun 4,06% menjadi Rp5.440 per kilogram.

