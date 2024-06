Harga Pangan Hari Ini 8 Juni: Daging Ayam dan Telur Meroket

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga rata-rata nasional komoditas pangan sumber protein seperti daging ayam dan telur ayam terus mengalami kenaikan.

Mengutip panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (8/6/2024) pukul 7.54 WIB, harga telur ayam ras terus meroket 5,72% menjadi Rp31.400 per kilogram (kg). Harga daging ayam ras juga terus naik 5,81% tembus 38.760 per kg.

Sumber protein hewani lainnya, yakni ikan kembung juga turut naik 2,82% ke level Rp37.900 per kg dan ikan tongkol naik 9,74% menjadi Rp34.250 per kg, sedangkan ikan bandeng sudah berangsur turun 3,19% menjadi Rp31.890 per kg.

Selanjutnya, komoditas pangan pokok seperti beras premium turut naik 1,30% menjadi Rp15.640 per kg. Kemudian, harga beras medium naik 1,94% menjadi Rp13.650 per kg.

Aneka bumbu dapur seperti bawang merah juga melanjutkan kenaikan 3,90% ke level Rp45.610 per kg, bawang putih naik 4,18% menjadi Rp44.090 per kg, dan cabai rawit merah naik tipis 0,96% menjadi Rp47.180 per kg.

Harga gula konsumsi naik 2,97% menjadi Rp18.750 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 5,89% menjadi Rp18.890 per liter, dan tepung terigu curah naik 1,64% menjadi Rp10.520 per kg.

Adapun, tepung terigu kemasan non-curah naik 4,87% menjadi Rp13.990 per kg dan garam halus beryodium naik 3,73% menjadi Rp11.970 per kg.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan yang turun harga, di antaranya daging sapi murni turun 3,28% menjadi Rp131.020 per kg dan cabai merah keriting susut 4,53% menjadi Rp46.840 per kg.

Terakhir, minyak goreng curah turun 1,52% menjadi Rp15.570 per liter dan jagung tingkat peternak turun 3,35% menjadi Rp5.480 per kg.

