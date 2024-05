Perumnas Telah Kucurkan Rp537 Miliar untuk Apartemen Sentraland Cengkareng

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) telah merampungkan satu dari lima tower yang berdiri di kawasan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat. Pembangunan tower yang diberi nama Bunaken ini menelan anggaran sebesar Rp537,02 miliar.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan, pendanaan pembangunan tower tersebut bersumber dari modal sendiri dan perbankan.

“Yang satu tower ini [nilai investasinya] Rp537 miliar,” kata Budi usai menghadiri peluncuran The New Face of Samesta Sentraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).

Tower 20 lantai ini memiliki total 1.195 unit. Dari total tersebut, sebanyak 746 unit sudah laku terjual. Pihaknya menargetkan, semua unit terjual hingga akhir 2024.

Berdiri di atas tanah seluas 1 hektare, yang merupakan bagian dari kawasan Sentraland Cengkareng dengan total luas 4,5 hektare, Perumnas menyediakan hunian dengan beberapa tipe mulai dari tipe studio ukuran 22,3 meter persegi hingga tipe 2 bedroom ukuran 52,9 meter persegi.

Adapun, Perumnas mematok harga mulai dari Rp600 juta hingga Rp900 juta per unit. Tahap pertama tower ini sudah diselesaikan pada Agustus 2016 dan serah terima unit dilakukan secara berkala mulai Agustus 2019.

Sementara itu, pembangunan empat tower lainnya baru akan dilaksanakan jika unit yang ada di Tower Bunaken sudah ludes terjual.

Budi mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji total investasi yang dibutuhkan untuk membangun empat tower lainnya.

“Sedang dikaji. Perencanaan, perizinan, pendanaan, dan sebagainya nanti kita jadwalkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Samesta Sentraland Cengkareng merupakan apartemen dengan konsep minimalis yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) tepatnya di Jl. Boulevard Sentraland Cengkareng, Cengkareng Timur, Jakarta Barat.

Hunian ini terintegrasi dengan berbagai moda transportasi dan infrastruktur, seperti bandara, gerbang tol, dan stasiun. Samesta Sentraland Cengkareng dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan area parkir.

